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Markus Weingran
04.08.2026 06:27 Uhr
116 Leser
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Golden Cross im Chart: Spider-Man schlägt voll ein: Beginnt jetzt AMCs großes Comeback?

"Spider-Man: Brand New Day" und "The Odyssey" bescheren AMC das beste Umsatzwochenende seiner Geschichte. Auch die Aktie sendet plötzlich ein starkes Kaufsignal. AMC Entertainment hat das umsatzstärkste Wochenende seiner 106-jährigen Geschichte verbucht. Von Mittwoch bis Sonntag strömten mehr als 10,2 Millionen Menschen in die amerikanischen AMC-Kinos und die internationalen ODEON-Filialen. Die Kinokette stellte neue Unternehmensrekorde bei Ticketverkäufen sowie bei Speisen und Getränken auf. Der entscheidende Publikumsmagnet war "Spider-Man: Brand New Day". Der Film spielte zum Start 355 Millionen US-Dollar in Nordamerika und 927 Millionen US-Dollar weltweit ein. Damit erzielte der neue …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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