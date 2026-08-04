Golden Cross im Chart: Spider-Man schlägt voll ein: Beginnt jetzt AMCs großes Comeback?

"Spider-Man: Brand New Day" und "The Odyssey" bescheren AMC das beste Umsatzwochenende seiner Geschichte. Auch die Aktie sendet plötzlich ein starkes Kaufsignal. AMC Entertainment hat das umsatzstärkste Wochenende seiner 106-jährigen Geschichte verbucht. Von Mittwoch bis Sonntag strömten mehr als 10,2 Millionen Menschen in die amerikanischen AMC-Kinos und die internationalen ODEON-Filialen. Die Kinokette stellte neue Unternehmensrekorde bei Ticketverkäufen sowie bei Speisen und Getränken auf. Der entscheidende Publikumsmagnet war "Spider-Man: Brand New Day". Der Film spielte zum Start 355 Millionen US-Dollar in Nordamerika und 927 Millionen US-Dollar weltweit ein. Damit erzielte der neue …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran