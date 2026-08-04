DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chip-Werte wieder gesucht

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten zeigt sich am Dienstag kein einheitliches Bild. Während es in Tokio, Seoul und Hongkong leicht nach unten geht, legen die Indizes in Schanghai und Sydney moderat zu. Teilnehmer sprechen von einer vorsichtigen Rückkehr zu Technologieaktien. Dazu tragen auch die starken Quartalszahlen von Palantir bei. Das Software-Unternehmen hat den Umsatz im zweiten Quartal fast verdoppelt. Außerdem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Damit gab es nach Amazon und Microsoft erneut überzeugende Geschäftszahlen, die das Vertrauen der Anleger in den Sektor wieder steigen lassen, wie es heißt.

Dazu kommen positive Vorgaben der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index auf einem Rekordstand geschlossen und sich die positive Entwicklung der Nasdaq-Indizes fortgesetzt hat. Daneben gibt es nach Aussage von US-Präsident Donald Trump weiter Gespräche mit dem Iran, bei denen es vor allem um die Öffnung der Straße von Hormus geht. Allerdings bleibt bei Marktteilnehmern Skepsis. Die Ölpreise legen nach den Abgaben am Vortag wieder leicht zu. Ein Barrel der Sorte Brent erhöht sich um 1,5 Prozent auf 85,00 Dollar.

Belastet von erneuten Abgaben der Index-Schwergewichte Samsung Electronics (-3,3%) und SK Hynix (-2,9%) geht es für den Kospi in Seoul um weitere 1,7 Prozent nach unten. Teilnehmer sprechen von einer anhaltenden Korrektur, nachdem der Kospi am Freitag um 18 Prozent zugelegt und damit das größte Tagesplus seit Oktober 2008 verzeichnet hatte. Für die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix war es um bis zu 30 Prozent nach oben gegangen.

In Tokio reduziert sich der Nikkei-225 nach anfänglichen Gewinnen um 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verliert 0,4 Prozent. Dagegen geht es für den Shanghai-Composite um 0,2 Prozent nach oben. Vor allem die Chip-Werte der Region zeigen sich mit Aufschlägen. So gewinnen Kioxia Holdings 2,1 Prozent und Lasertec legen um 6,1 Prozent zu. In Schanghai verbessern sich die Aktien von Foxconn Industrial Internet um 5,4 Prozent und in Hongkong legen Alibaba um weitere 1,4 Prozent zu. Der Konzern hat ein neues Modell für Künstliche Intelligenz (KI) veröffentlicht und beteiligt sich damit an dem Wettlauf der Tech-Giganten um den Bau immer leistungsfähigere Systeme.

Bei den Einzelwerten verlieren Nissan Motor 0,5 Prozent Der Automobilkonzern hat den ersten Quartalsnettogewinn seit zwei Jahren verbucht. Die Jahresprognosen für den Gewinn blieben unverändert. Allerdings wurde die Prognose für den Autoabsatz gesenkt. Im Windschatten verlieren Toyota Motor 1,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 9.134,80 +1,3 +4,8 8:00 Topix 500 (Tokio) 3.075,50 -0,7 +15,6 8:00 Kospi (Seoul) 6.153,00 -1,7 +46,0 8:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.893,78 -0,4 +1,0 10:00 Shanghai-Composite 3.815,59 +0,2 -3,9 9:00 Straits-Times (Singapur) 5.627,06 +0,3 +21,1 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.269,45 +0,6 -27,4 10:00 KLCI (Malaysia) 1.728,75 +0,2 +2,9 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 9:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1507 0,0 1,1507 1,1531 -2,0 EUR/JPY 181,39 +0,3 180,86 180,51 -1,4 EUR/GBP 0,8569 +0,1 0,8565 0,8560 -1,7 USD/JPY 157,64 +0,3 157,16 156,53 +0,6 USD/KRW 1.431,60 +0,2 1.428,99 1.429,61 -0,6 USD/CNY 6,7554 +0,1 6,7523 6,7528 -3,4 USD/CNH 6,7565 -0,0 6,7581 6,7533 -3,1 USD/HKD 7,8419 0,0 7,8420 7,8423 +0,8 AUD/USD 0,7017 +0,3 0,6998 0,7023 +5,2 NZD/USD 0,5866 -0,1 0,5870 0,5876 +1,9 BTC/USD 63.758,03 0,0 63.757,64 62.607,03 -27,3 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 81,24 +1,1 0,90 80,34 Brent/ICE 85,00 +1,5 1,23 83,77 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.054,02 +0,0 1,37 4.052,65 Silber 58,73 +0,9 0,55 58,18 Platin 1.644,00 +1,0 16,61 1.627,39 (Angaben ohne Gewähr) ===

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August 04, 2026 00:30 ET (04:30 GMT)

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