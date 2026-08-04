Anzeige
Mehr »
Dienstag, 04.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Heavy Rare Earths: Der nächste Megatrend?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
04.08.2026 07:03 Uhr
162 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chip-Werte wieder gesucht

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chip-Werte wieder gesucht

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten zeigt sich am Dienstag kein einheitliches Bild. Während es in Tokio, Seoul und Hongkong leicht nach unten geht, legen die Indizes in Schanghai und Sydney moderat zu. Teilnehmer sprechen von einer vorsichtigen Rückkehr zu Technologieaktien. Dazu tragen auch die starken Quartalszahlen von Palantir bei. Das Software-Unternehmen hat den Umsatz im zweiten Quartal fast verdoppelt. Außerdem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Damit gab es nach Amazon und Microsoft erneut überzeugende Geschäftszahlen, die das Vertrauen der Anleger in den Sektor wieder steigen lassen, wie es heißt.

Dazu kommen positive Vorgaben der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index auf einem Rekordstand geschlossen und sich die positive Entwicklung der Nasdaq-Indizes fortgesetzt hat. Daneben gibt es nach Aussage von US-Präsident Donald Trump weiter Gespräche mit dem Iran, bei denen es vor allem um die Öffnung der Straße von Hormus geht. Allerdings bleibt bei Marktteilnehmern Skepsis. Die Ölpreise legen nach den Abgaben am Vortag wieder leicht zu. Ein Barrel der Sorte Brent erhöht sich um 1,5 Prozent auf 85,00 Dollar.

Belastet von erneuten Abgaben der Index-Schwergewichte Samsung Electronics (-3,3%) und SK Hynix (-2,9%) geht es für den Kospi in Seoul um weitere 1,7 Prozent nach unten. Teilnehmer sprechen von einer anhaltenden Korrektur, nachdem der Kospi am Freitag um 18 Prozent zugelegt und damit das größte Tagesplus seit Oktober 2008 verzeichnet hatte. Für die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix war es um bis zu 30 Prozent nach oben gegangen.

In Tokio reduziert sich der Nikkei-225 nach anfänglichen Gewinnen um 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verliert 0,4 Prozent. Dagegen geht es für den Shanghai-Composite um 0,2 Prozent nach oben. Vor allem die Chip-Werte der Region zeigen sich mit Aufschlägen. So gewinnen Kioxia Holdings 2,1 Prozent und Lasertec legen um 6,1 Prozent zu. In Schanghai verbessern sich die Aktien von Foxconn Industrial Internet um 5,4 Prozent und in Hongkong legen Alibaba um weitere 1,4 Prozent zu. Der Konzern hat ein neues Modell für Künstliche Intelligenz (KI) veröffentlicht und beteiligt sich damit an dem Wettlauf der Tech-Giganten um den Bau immer leistungsfähigere Systeme.

Bei den Einzelwerten verlieren Nissan Motor 0,5 Prozent Der Automobilkonzern hat den ersten Quartalsnettogewinn seit zwei Jahren verbucht. Die Jahresprognosen für den Gewinn blieben unverändert. Allerdings wurde die Prognose für den Autoabsatz gesenkt. Im Windschatten verlieren Toyota Motor 1,3 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    9.134,80  +1,3    +4,8      8:00 
Topix 500 (Tokio)     3.075,50  -0,7   +15,6      8:00 
Kospi (Seoul)       6.153,00  -1,7   +46,0      8:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.893,78  -0,4    +1,0      10:00 
Shanghai-Composite     3.815,59  +0,2    -3,9      9:00 
Straits-Times (Singapur)  5.627,06  +0,3   +21,1      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.269,45  +0,6   -27,4      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.728,75  +0,2    +2,9      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %    0:00  Mo, 9:33 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1507  0,0   1,1507     1,1531  -2,0 
EUR/JPY           181,39  +0,3   180,86     180,51  -1,4 
EUR/GBP           0,8569  +0,1   0,8565     0,8560  -1,7 
USD/JPY           157,64  +0,3   157,16     156,53  +0,6 
USD/KRW          1.431,60  +0,2  1.428,99    1.429,61  -0,6 
USD/CNY           6,7554  +0,1   6,7523     6,7528  -3,4 
USD/CNH           6,7565  -0,0   6,7581     6,7533  -3,1 
USD/HKD           7,8419  0,0   7,8420     7,8423  +0,8 
AUD/USD           0,7017  +0,3   0,6998     0,7023  +5,2 
NZD/USD           0,5866  -0,1   0,5870     0,5876  +1,9 
BTC/USD          63.758,03  0,0 63.757,64    62.607,03 -27,3 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           81,24  +1,1    0,90      80,34 
Brent/ICE           85,00  +1,5    1,23      83,77 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.054,02  +0,0    1,37    4.052,65 
Silber            58,73  +0,9    0,55      58,18 
Platin           1.644,00  +1,0   16,61    1.627,39 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 00:30 ET (04:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.