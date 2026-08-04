DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NIEDRIGWASSER - Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) fürchtet angesichts des Niedrigwassers in deutschen Flüssen Nullwachstum in diesem Jahr und warnt vor einer Rückkehr der Rezession. Zu Bild sagte der Leiter der Abteilung Digitalisierung & Klimawandel im IW, Thilo Schäfer, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts könnte um 0,4 Punkte niedriger als bisher erwartet ausfallen. "Das hatten wir schon einmal 2018. Damals haben Kolleginnen und Kollegen ausgerechnet, dass etwa 0,4 Prozent des Wirtschaftswachstums betroffen waren. Das ist eine Größenordnung, wo wir uns im Moment überhaupt, wenn es gut läuft, befinden." Schäfer betonte, ein "längerer Ausfall der Schiffbarkeit auf dem Rhein könnte das ganz klitzekleine Pflänzchen Wachstum, das wir haben, komplett ersticken". (Bild)

MIGRATION - Angesichts der Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta drängt Österreich darauf, die Bearbeitung von Asylverfahren künftig in Staaten außerhalb der EU auszulagern. "Die rechtlichen Möglichkeiten dazu wurden mit dem EU-Asylpakt geschaffen", sagte Österreichs Innenminister Gerhard Karner der Welt unmittelbar vor der Sondersitzung der EU-Innenminister, die am Dienstagmorgen per Videoschalte durchgeführt wird. Den Worten müssten nun Taten folgen, sagte der Minister weiter. (Welt)

SELTENE ERDEN - In Deutschland kann ein Projekt zur Förderung sogenannter Seltener Erden an den Start gehen. Am Freitag vergangener Woche hat das Sächsische Oberbergamt dem Unternehmen Hades die Lizenz für das Projekt Storkwitz erteilt, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) erfuhr. Das mehr als 28.000 Quadratmeter große Lizenzgebiet liegt in Nordsachsen nahe der Stadt Delitzsch. Dort werden nach Angaben von Hades rund 38.000 Tonnen Seltenerd-Oxide und 8.000 Tonnen Niobpentoxid vermutet. (FAZ)

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August 04, 2026 00:32 ET (04:32 GMT)

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