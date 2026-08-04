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WashTec AG: Rekordumsatz von Mio. € 247,8 im ersten Halbjahr vor allem getrieben durch die Business Line Equipment; EBIT Marge bei 7,1%



04.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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Pressemitteilung

WashTec AG: Rekordumsatz von Mio. € 247,8 im ersten Halbjahr vor allem getrieben durch die Business Line Equipment; EBIT aufgrund von Zusatzaufwendungen in Verbindung mit der Umsetzung von strategischen Programmen auf Vorjahresniveau Umsatz: +6,6 % auf Mio. € 247,8 (Vorjahr: Mio. € 232,5)

EBIT: +0,6 % auf Mio. € 17,7 (Vorjahr: Mio. € 17,6) | EBIT-Marge: 7,1 % (Vorjahr: 7,6 %)

(Vorjahr: 7,6 %) Free Cashflow: Mio. € 13,7 (Vorjahr: Mio. € 20,0)

ROCE: 24,2 % (Vorjahr: 23,9 %)

(Vorjahr: 23,9 %) Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Augsburg, 4. August 2026 - Die WashTec Gruppe erzielte im ersten Halbjahr einen Rekordumsatz von Mio. € 247,8 und übertraf das Vorjahr deutlich um 6,6 % (Vorjahr: Mio. € 232,5). Sowohl im Segment »Europa und Sonstige« als auch im Segment »Nordamerika« konnte v. a. aufgrund der höheren Absatzzahlen in der Business Line Equipment eine Umsatzsteigerung erzielt werden. Auch im zweiten Quartal lag der Umsatz mit Mio. € 136,5 deutlich (+10,4%) über dem Vorjahr (Mio. € 123,6). Die Umsatzentwicklung ist wie im ersten Quartal auf die steigenden Equipment-Absatzzahlen in beiden Segmenten zurückzuführen.



Das EBIT belief sich im ersten Halbjahr auf Mio. € 17,7 und lag auf dem Niveau des Vorjahres (Mio. € 17,6). Die EBIT-Marge lag nach den ersten sechs Monaten mit 7,1 % unter dem Vorjahr (7,6 %). Während sich das EBIT im Segment »Nordamerika« gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert hat, war die EBIT-Entwicklung im Segment »Europa und Sonstige« noch durch Zusatzaufwendungen für die Umsetzung der Effizienzprogramme belastet. WashTec erreichte im zweiten Quartal eine Steigerung des EBIT um 9,4 % auf Mio. € 13,9 (Vorjahr: Mio. € 12,7). Die EBIT-Marge blieb mit 10,2 % (Vorjahr: 10,3 %) stabil.



Der Free Cashflow lag zum Halbjahr mit Mio. € 13,7 um Mio. € 6,3 unter dem Vorjahr (Mio. € 20,0). Dies ist insbesondere durch den Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund der deutlich höheren Umsätze im zweiten Quartal bedingt



Der ROCE lag mit 24,2 % um 30 Basispunkte leicht über dem ersten Halbjahr 2025.



Der Equipment-Auftragseingang lag nach den ersten sechs Monaten über dem Vorjahresvergleichszeitraum. Die positive Entwicklung des Auftragseingangs ist v. a. auf das Segment »Nordamerika« zurückzuführen, in dem im ersten Halbjahr ein Anstieg im zweistelligen Prozentbereich erzielt werden konnte, während der Auftragseingang im Segment »Europa und Sonstige« leicht unter Vorjahr lag. Der Equipment-Auftragsbestand war per Ende Juni insgesamt auf der Höhe des Vorjahres.



Die WashTec Gruppe bestätigt insgesamt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet, dass die Verzögerungen bei den Effizienzprojekten im Jahresverlauf noch aufgeholt werden können. Diese Prognose berücksichtigt keine weitere wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage aufgrund der Situation im Nahen Osten oder eine weitere Zunahme der Unsicherheit und Volatilität der Rohstoffmärkte.



"Die weiter sehr positive Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells und die Attraktivität unserer Lösungen für unsere Kunden. Besonders erfreulich ist die hohe Nachfrage nach Equipment und die anhaltend positive Entwicklung in Nordamerika. Gleichzeitig liegen wir bei der Umsetzung unserer strategischen Effizienzprogramme derzeit noch hinter unseren Erwartungen zurück. Wir sind jedoch überzeugt, den Rückstand im weiteren Jahresverlauf aufholen zu können. Darüber hinaus haben wir weitere Maßnahmen eingeleitet, um die Ziele für 2026 zu erreichen," erklärte Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.





Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.850 Mitarbeitende und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in unseren Segmenten »Nordamerika« sowie »Europa und Sonstige« vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.





Wesentliche Konzern-Kennzahlen: Mio. €, IFRS H1 2026 H1 2025 Veränderung in % Umsatz 247,8 232,5 6,6 EBIT 17,7 17,6 0,6 EBIT-Marge in % 7,1 7,6 -50 Bp EBT 16,3 16,3 0,0 Konzernergebnis 11,3 11,3 0,0 Ergebnis je Aktie1) in € 0,85 0,84 1,2 Free Cashflow 13,7 20,0 -31,5 ROCE2) in % 24,2 23,9 30 Bp Mio. €, IFRS 30. Jun. 26 31. Dez. 25 Veränderung abs. Bilanzsumme 292,6 286,6 6,0 Eigenkapital 58,5 82,0 -23,5 Eigenkapitalquote in % 20,0 22,8 -280 Bp Net Operating Working Capital3) 104,2 92,5 11,7 Mitarbeitende zum Stichtag 1.883 1.808 75

Bp: Basispunkt (= 1/100 Prozentpunkt)

1) Grundlage: durchschnittlich gewichtete Anzahl der Aktien in H1 2026: 13.297.174 und in H1 2025: 13.382.324; verwässert = unverwässert

2) EBIT (ermittelt als rollierende Summe der letzten vier Quartale) im Verhältnis zum Capital Employed (ermittelt als Durchschnitt der letzten fünf Quartale)

3) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (inkl. sonstige Forderungen) + Vorräte - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Vertragsverbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen



Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg



Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 0

E-Mail: ir@washtec.com







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