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Fast eine Milliarde echte Nutzertransaktionen in einer Woche, und der SOLANA Kurs fällt trotzdem. SOL notiert am Montag bei 72,59 Dollar und verliert 1,28 Prozent an einem einzigen Tag. Der Token liegt unter seinem 50 Tage Durchschnitt bei 75,68 Dollar und weit unter dem 200 Tage Durchschnitt bei 92,69 Dollar. MoneyGram betreibt inzwischen einen eigenen Validator im Netzwerk, und Morgan Stanley hat einen Spot ETF auf Solana aufgelegt. Der Kurs folgt diesen Nachrichten bisher nicht, und die Käufer bleiben vorsichtig. Die Finanzierungsrate ist ins Minus gedreht, und das Futures Volumen fiel um 14 Prozent. Welche Marken jetzt halten, wie sich institutionelle und private Nachfrage auseinanderbewegen und wo überhaupt noch Rendite entsteht, klärt dieser Überblick.

SOLANA Kurs am Montag: Netzwerkrekorde treffen auf schwache Nachfrage

SOL pendelt zwischen 72,41 und 72,99 Dollar, und der Versuch, die 73 Dollar zurückzuerobern, scheiterte bereits, wie CaptainAltcoin berichtet. Der RSI steht bei 44, der MACD bei minus 0,24, beide Werte sprechen für die Verkäufer. MoneyGram hat einen eigenen Validator gestartet und sichert das Netzwerk seitdem aktiv mit ab. Morgan Stanley brachte zudem einen Spot ETF mit 0,14 Prozent Verwaltungsgebühr an den Markt.

Solana verarbeitete zuletzt fast eine Milliarde echte Nutzertransaktionen, rund 150 Millionen pro Tag. In derselben Woche flossen jedoch 17 Millionen Dollar aus den Anlageprodukten ab, ein Zeichen für sehr selektive institutionelle Nachfrage. Über den Juli sammelten die Spot ETFs 14,62 Millionen Dollar ein, wie FXStreet berichtet. Das war der fünfte Zufluss in Folge, zugleich aber der schwächste positive Monat.

Das Futures Volumen fiel binnen 24 Stunden um 14 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar, die Finanzierungsrate drehte auf minus 0,0011 Prozent. Technisch läuft der Kurs unter der fallenden Trendlinie bei 76,06 Dollar auf die Unterstützung bei 71,30 Dollar zu, darunter wartet 66,81 Dollar. Nach oben blockieren 75,68 bis 76,06 Dollar, und mehr als ein paar Prozent gibt diese Spanne seit Monaten nicht her.

Pepeto sammelt jeden Tag neue Wallets, während der SOLANA Kurs in seiner Spanne festhängt

Wo eine Spanne von wenigen Prozent alles ist, was der Markt noch hergibt, sucht Kapital nach einem Einstieg, der vor dem Handelsstart liegt und noch Luft hat. Genau dort steht Pepeto, und der Zulauf hört auch in dieser schwachen Woche nicht auf. Während die meisten Token fallen, kommen bei Pepeto täglich neue Einstiege dazu, weil die Werkzeuge genau die Probleme lösen, die Händler jeden Tag haben.

PepetoSwap handelt ohne Gebühren und spart bei jedem einzelnen Tausch Geld. Der Risiko Scorer prüft jeden Token auf Warnzeichen, bevor auch nur ein Euro hineinfließt. Wer hier kauft, bekommt deshalb nicht nur einen Meme Token, sondern ein Netzwerk, das Handel zugleich günstiger und sicherer macht. Ein ehemaliger Binance Experte hat das Projekt von Grund auf entworfen, und diese Erfahrung auf Börsenniveau steckt in jedem Werkzeug.

Der Vorverkauf hat 10,38 Millionen Dollar erreicht, ganz ohne lauten Hype und ohne Werbedruck. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und dieser Einstieg verschwindet in dem Moment, in dem das erwartete Binance Listing den Handel öffnet. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token hält die Einstiegskosten für jede Wallet Größe niedrig. Wer früh dabei war, hält einen Vorsprung, den späte Käufer nach dem Handelsstart nicht mehr aufholen.

Vor dem Start hat SolidProof den kompletten Programmcode untersucht und freigegeben, was den Vorverkauf auf eine geprüfte Grundlage stellt. Ein externes Team hat das Projekt kontrolliert, und das Ergebnis ist für jeden öffentlich einsehbar. Mit laufendem Vorverkauf und näher rückendem Listing ist Pepeto genau die Art von Einstieg, nach der dieser Markt gerade sucht. Werkzeuge, Vertrauen und ein Listing vor der Tür, und der Preis dafür steht nur noch bis zum Handelsstart.

Fazit

Der SOLANA Kurs bleibt zwischen starken Netzwerkdaten und schwacher Nachfrage eingeklemmt, und daran ändert der August wenig. Der Markt ist verunsichert, die Preise sind niedrig, und Projekte, die diese Phase überstehen, stehen am Ende anders da. SOLANA trägt das Risiko aus Geopolitik und schwacher Nachfrage und bietet keinen Vorverkaufseinstieg, der einen fallenden Markt zum Vorteil macht. Wer an verpasste Gelegenheiten aus dem letzten Zyklus denkt, kennt dieses Gefühl, und Pepeto ist die deutlichste zweite Chance dieses Marktes. Die Wallets im Inneren handeln jetzt zum Vorverkaufspreis, weil sie das Muster kennen. Nach dem Listing ist dieser Einstieg für immer weg.

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Häufige Fragen

Welche Marken entscheiden jetzt über den SOL Kurs?

Die Unterstützung liegt bei 71,30 Dollar, darunter folgt 66,81 Dollar. Nach oben blockieren 75,68 bis 76,06 Dollar, danach 79,27 Dollar.

Welches Projekt hält sich, während der breite Markt nachgibt?

Pepeto hält sich, während die meisten großen Token nachgeben. Der Vorverkauf ist auf 10,38 Millionen Dollar gewachsen, alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.