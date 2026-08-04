Donald Trump erhöht den Druck auf den Iran und setzt Teheran ein Ultimatum für Friedens-Verhandlungen. Gleichzeitig ist in der Straße von Hormus erneut ein Handelsschiff angegriffen worden. Nach Angaben der britischen Behörde für maritime Sicherheit wurde ein Frachter vor Omans von einem "unbekanntes Geschoss" getroffen.Trump erklärte, die derzeitigen Gespräche zielten darauf ab, die Straße von Hormus bis Dienstag vollständig wieder für den Schiffsverkehr zu öffnen. Damit würde der Zustand vor Ausbruch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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