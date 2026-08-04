EQS-News: Nordex SE
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Hamburg / Chicago, 4. August 2026. Die Nordex Group hat in den USA drei neue Aufträge mit einer Gesamtkapazität von mehr als 480 MW erhalten. Die Verträge umfassen die Lieferung von 81 Turbinen des Typs N163/5.X.
Die Namen der Kunden und der Projekte werden nicht genannt.
Die Projekte werden gemäß den kundenspezifischen Anforderungen geliefert und stärken die Präsenz der Nordex Group im US-Markt weiter.
"Diese neuen Aufträge spiegeln erneut das Vertrauen wider, das unsere Kunden in Nordex und in unsere Fähigkeit setzen, Projekte zuverlässig und effizient zu liefern und zu betreuen. Für dieses Vertrauen sind wir sehr dankbar. Getragen von starken Kundenpartnerschaften, dem engagierten Einsatz unserer Projektabwicklungs- und Serviceteams sowie unserer leistungsfähigen Fertigung sehen wir in dieser Region weiterhin eine positive Dynamik," sagt Manav Sharma, CEO von Nordex North America. "Unser Fokus liegt weiterhin darauf, Mehrwert zu schaffen und unsere Kunden bei ihren langfristigen Energiezielen zu unterstützen."
Die neuen Aufträge werden im Produktionswerk der Nordex Group in Iowa gefertigt.
Die Nordex Group im Profil
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04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
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|Deutschland
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|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|EQS News ID:
|2376322
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2376322 04.08.2026 CET/CEST