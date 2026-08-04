DJ Lufthansa passt wegen höherer Unsicherheit Ergebnisprognose an

DOW JONES--Die Lufthansa Group hat ihre Ergebnisprognose angepasst. Im Gesamtjahr 2026 hält der Airline-Konzern nun auch einen Rückgang des operativen Ergebnisses für möglich. Mit dieser Anpassung reagiert er auf eine gestiegene Unsicherheit, die aus der hohen Volatilität des Kerosinpreises sowie den kurzfristigeren Buchungen im Passagiergeschäft resultiert.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird nun in der Bandbreite von 1,7 Milliarden bis 2,2 Milliarden Euro erwartet, wie die Lufthansa Group mitteilte. Bisher hatte der Konzern ein bereinigtes EBIT "signifikant" über dem Vorjahreswert von 1,96 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das würde am oberen Ende der neuen Spanne weiterhin erreicht - am unteren Ende wäre es aber ein Rückgang. Die Treibstoffkosten lagen im zweiten Quartal rund 750 Millionen Euro über Vorjahreszeitraum.

Die Prognose für den bereinigten freien Cashflow von rund 0,9 Milliarden Euro wurde bestätigt.

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August 04, 2026 01:03 ET (05:03 GMT)

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