NAGA führt VIP-Punkte und Boosts ein, um seine aktivsten Mitglieder zu belohnen

NAGA, die Multi-Asset-Trading- und Investmentplattform mit einer Community von mehr als 2,6 Millionen Mitgliedern, hat VIP-Punkte und Boosts eingeführt - eine neue Möglichkeit, die aktivsten Mitglieder zu belohnen. Der Stand eines Kunden im VIP-Programm spiegelt nun wider, wie aktiv er auf der Plattform ist, und verbessert seine Handelsbedingungen entsprechend seiner Teilnahme. Mitglieder steigen zudem schneller auf, wenn sie Menschen in die Community holen.

Je aktiver du bist, desto weiter kommst du

Das VIP-Programm von NAGA umfasst sechs Stufen, von Iron bis Crystal, die jeweils bessere Konditionen freischalten, etwa engere Spreads, höhere Copy-Trading-Erträge und niedrigere Gebühren. VIP-Punkte spiegeln wider, wie aktiv ein Kunde auf der Plattform ist, und zählen zu seinem Status, sodass dieser mit der Teilnahme wächst.

Boosts bieten einen zweiten Weg nach oben. Ein Boost hebt einen Kunden für 30 Tage vorübergehend um eine VIP-Stufe an, sodass er in diesem Zeitraum Zugang zu den Konditionen der nächsten Stufe erhält.

Gemeinsam aufsteigen

Dasselbe Prinzip gilt auch für die Community, die ein Kunde mit aufbaut. In berechtigten Regionen und im Einklang mit dem Empfehlungsprogramm der jeweiligen Einheit wird das Anwerben eines Freundes für NAGA für beide Seiten belohnt: Der Freund startet mit einem vorübergehenden Boost, und der Kunde kommt seiner nächsten Stufe näher. Je mehr Freunde geworben werden, desto länger hält der Schwung an.

Teil einer umfassenden Reihe von Produktverbesserungen

Das Update setzt die Produktänderungen fort, die NAGA im Laufe des Jahres 2026 eingeführt hat, im Anschluss an die jüngste Neugestaltung des Social Feeds und im Einklang mit der Roadmap, die das Unternehmen für das Jahr festgelegt hat: die Vertiefung des Kernprodukts und die Ergänzung um weitere nützliche Tools für Kunden.

"Unsere Community ist das Beste an NAGA, und hierbei geht es darum, die Menschen anzuerkennen, die darin am aktivsten sind. Je mehr du teilnimmst und je mehr du dazu beiträgst, die Community um dich herum wachsen zu lassen, desto besser werden deine Handelsbedingungen. Wir wollten, dass sich das einfach und lohnenswert anfühlt", sagte James Mason, Head of Product bei NAGA.

VIP-Punkte und Boosts werden schrittweise über die regulierten Einheiten von NAGA eingeführt. Die Punkte, die Kunden durch ihre Aktivität sammeln, gelten für alle Kunden; Empfehlungsprämien sind in ausgewählten Regionen verfügbar, im Einklang mit dem bestehenden Empfehlungsprogramm der jeweiligen Einheit.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

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