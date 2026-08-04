The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.08.2026
ISIN Name
FR0013452XXX TIKEHAU CAP. 19/26
XS1766612XXX POLEN 18/26 MTN
DE000NLB3XXX NORDLB 20/26
US500769JXXX KRED.F.WIED.V.23/2026 DL
DE000NLB4XXX NORDLB 24/26
US539439AXXX LLOYDS BKG 23/27 FLR
US53944YAXXX LLOYDS BKG 23/27 FLR
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA08D/24
US89236TMXXX TOYOTA M.CRD 24/26 MTN
US22550L2XXX UBS 21/26 MTN
FR001400EXXX ILIAD 22/27
EU000A4EEXXX EU 25-07.08.26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.08.2026
ISIN Name
FR0013452XXX TIKEHAU CAP. 19/26
XS1766612XXX POLEN 18/26 MTN
DE000NLB3XXX NORDLB 20/26
US500769JXXX KRED.F.WIED.V.23/2026 DL
DE000NLB4XXX NORDLB 24/26
US539439AXXX LLOYDS BKG 23/27 FLR
US53944YAXXX LLOYDS BKG 23/27 FLR
DE000HLB5XXX LB.HESS.THR.CARRARA08D/24
US89236TMXXX TOYOTA M.CRD 24/26 MTN
US22550L2XXX UBS 21/26 MTN
FR001400EXXX ILIAD 22/27
EU000A4EEXXX EU 25-07.08.26
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