XRP News am 3. August 2026, Ripple entsperrt 1 Milliarde XRP, während die Nutzerzahlen einbrechen

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Eine Milliarde XRP auf einen Schlag, im Gegenwert von rund 1,08 Milliarden Dollar, gab Ripple am 1. August erneut aus dem Escrow frei. Gleichzeitig brach die Stablecoin-Menge auf dem XRP Ledger binnen einer Woche um 13,06 Prozent ein. Die aktiven Adressen sanken von 1,21 Millionen im Juni auf 1,02 Millionen im Juli. Der Kurs notiert bei rund 1,06 Dollar und verlor in dieser Woche mehr als 4 Prozent. Trotzdem kauften die amerikanischen Spot-ETFs in der vergangenen Woche weiter zu. Die XRP News dieser Tage erzählen deshalb zwei Geschichten zur selben Zeit. Dieser Artikel zeigt Ihnen, welche Marke jetzt zählt und warum ein Teil des Kapitals woanders sucht.

XRP News im Überblick, Escrow-Freigabe trifft bei XRP auf schrumpfende Nachfrage im Netzwerk

Der XRP-Kurs notiert bei rund 1,06 Dollar und verlor in sieben Tagen mehr als 4 Prozent, berichtet CoinGabbar. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 66,64 Milliarden Dollar, das Tagesvolumen bei 808,33 Millionen Dollar. Ripple gab am 1. August wie jeden Monat eine Milliarde XRP aus dem Escrow frei. Rund 700 Millionen wandern üblicherweise in neue Verträge zurück, sodass 200 bis 300 Millionen in den Umlauf gelangen.

Im Umlauf sind damit rund 62,5 Milliarden XRP, während etwa 32 Milliarden gesperrt bleiben. Schwerer als diese planbare Freigabe wiegen allerdings die Nutzungsdaten. Die Stablecoin-Menge auf dem Ledger fiel binnen einer Woche von 987,76 Millionen auf 853,38 Millionen Dollar. Die Spot-ETFs zogen in der Woche vom 27. bis 31. Juli dagegen 14,86 Millionen Dollar an und steuern auf den vierten Monat in Folge mit Zuflüssen zu, meldet CoinDesk.

Für die XRP News der kommenden Wochen entscheidet die Marke bei 1,10 Dollar, wo der 50-Tage- und der 100-Tage-Durchschnitt zusammenlaufen. Darüber öffnet sich die Zone zwischen 1,20 und 1,25 Dollar, während 1 Dollar die wichtigste Unterstützung bleibt. Der August schloss für XRP viermal in Folge im Minus. Bei 66,64 Milliarden Dollar Bewertung braucht schon eine Verdopplung zweistellige Milliardenbeträge an frischem Kapital.

Pepeto ist ein Meme-Coin-Presale mit funktionierender Börse und einem erfahrenen Gründer

Genau an dieser Stelle endet für viele die Rechnung. Ein Netzwerk, dessen Nutzung sinkt und das für eine Verdopplung zweistellige Milliarden braucht, bewegt sich langsam. Deshalb richtet sich ein Teil der Aufmerksamkeit auf einen Presale, der noch vor seinem ersten Listing steht.

Die meisten Krypto-Presales versprechen große Ergebnisse, ohne etwas Reales hinter dem Token zu zeigen. Pepeto geht einen anderen Weg, weil das Team die Werkzeuge bereits gebaut hat, die dem Projekt vom ersten Tag an echten Nutzen geben. Hinter Pepeto steht der Pepe-Mitgründer, der den ursprünglichen PEPE-Coin schuf und damit eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar erreichte. Diesmal kommt das Projekt mit funktionierenden Produkten statt nur mit einem Meme und einem Logo.

PepetoSwap ist eine dezentrale Börse, auf der Halter ihre Token direkt untereinander handeln und die Kontrolle über ihre Mittel behalten. Über die Cross-Chain-Bridge erreicht Pepeto weitere große Netzwerke, wodurch hohe Gebühren und lange Wartezeiten entfallen. Bei 0,000000188 Dollar je Token liegt die eingesammelte Summe inzwischen über 10,38 Millionen Dollar. Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token und entspricht genau der Zahl des ursprünglichen PEPE-Coins.

Noch vor dem ersten Verkaufstag hatte SolidProof den kompletten Smart Contract untersucht und bestätigt, worauf die Sicherheitsgrundlage dieses Presales beruht. Seit dem Start sind Tausende Wallets dazugekommen, und die Seite von Pepeto zeigt täglich neue Einträge, während der Listing-Termin näher rückt. Für Käufer, die Spielraum vom heutigen Presale-Niveau suchen, zieht das Projekt gerade die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Die eingebaute Börse sorgt dafür, dass echtes Handelsvolumen schon am ersten Listing-Tag entsteht und nicht erst Monate später. Jeder Tag ohne Einstieg ist ein Tag näher an einem höheren Preis.

Fazit

Die XRP News zeigen ein Netzwerk, das an der Marke von 1,10 Dollar hängt, während die Nutzungsdaten nachgeben. Ein Markt dieser Größe bewegt sich nur, wenn zweistellige Milliardenbeträge tatsächlich neu hinzukommen. Große Coins auf diesem Niveau brauchen enorme Summen allein für eine Verdopplung, während ein Presale-Token wie Pepeto von einem viel kleineren Einstiegspunkt startet. Die Wallets, die jetzt einsteigen, sind oft genau jene, deren Suche sie auf diesen Namen gebracht hat. Das erwartete Binance-Listing rückt näher, und genau in dieser Phase haben große Bewegungen im Kryptomarkt bisher begonnen. Wer dieses Fenster verpasst, kauft später zum Börsenpreis, und der Abstand, um den es hier geht, ist dann bereits vergeben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagen die XRP News aktuell über den Kurs?

XRP notiert bei rund 1,06 Dollar nach einem Verlust von mehr als 4 Prozent in einer Woche. Der entscheidende Widerstand liegt bei 1,10 Dollar, darüber folgt die Zone zwischen 1,20 und 1,25 Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Presale eines Pepe-Mitgründers mit PepetoSwap und einer Cross-Chain-Bridge. Ein abgeschlossenes SolidProof-Audit sichert den Vertrag ab, und die fertige Börse schafft Spielraum ab dem ersten Handelstag. Wer prüfen will, findet die Belege auf der offiziellen Pepeto-Website.