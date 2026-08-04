Mainz (ots) -
Woche 34/26
Donnerstag, 20.08.
Bitte Programmergänzung beachten:
6.15 Wer ist Tamim bin Hamad Al Thani?
Deutschland 2022
(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6326771
Woche 34/26
Donnerstag, 20.08.
Bitte Programmergänzung beachten:
6.15 Wer ist Tamim bin Hamad Al Thani?
Deutschland 2022
(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6326771
© 2026 news aktuell