Cadoux Limited: Seltene Erden, HPA und MinHub - Drei Wachstumstreiber für die Zukunft

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Cadoux kombiniert ein aussichtsreiches Seltene-Erden-Projekt mit einer HPA-Technologie und einem Downstream-Verarbeitungskonzept. Zahlreiche Meilensteine könnten in den kommenden Monaten folgen.

Die Sicherung kritischer Rohstoffe entwickelt sich weltweit zu einem der wichtigsten industriepolitischen Themen. Während viele Explorationsgesellschaften lediglich auf ein einzelnes Projekt setzen, verfolgt Cadoux Limited (WKN: A3E3UB) inzwischen einen deutlich breiter angelegten Ansatz. Mit dem Ausbau seines Seltene-Erden-Geschäfts, der Weiterentwicklung einer eigenen High Purity Alumina (HPA)-Technologie sowie einer geplanten Verarbeitungsplattform für Mineralsandkonzentrate positioniert sich das Unternehmen entlang mehrerer Wertschöpfungsstufen der kritischen Rohstoffversorgung. Ein aktuelles Research von RaaS Research hebt hervor, dass in den kommenden Quartalen gleich mehrere potenzielle Werttreiber aufeinander treffen könnten.

Wimmera-Projekt erweitert Seltene-Erden-Strategie

Einen wichtigen Schritt vollzog Cadoux im Juni mit dem Einstieg in das Wimmera Mineral Sands Project im australischen Bundesstaat Victoria. Über eine gestaffelte Earn-in-Vereinbarung kann sich das Unternehmen bis zu 80 Prozent der Mineralsandrechte sichern. Besonders im Fokus steht dabei das Danube-Projekt, das sich unmittelbar neben dem bekannten WIM150-Vorkommen befindet.

Historische Bohrungen deuten auf eine ausgedehnte Mineralisierung hin. Cadoux strebt an, bis Ende 2026 eine erste JORC-konforme Mineralressource vorzulegen. Das aktuelle Explorationsziel umfasst zwischen 50 und 100 Millionen Tonnen Material mit erhöhten Zirkon- und Seltene-Erden-Gehalten. Parallel laufen zusätzliche Bohrprogramme sowie metallurgische Untersuchungen, die die Grundlage für eine spätere wirtschaftliche Bewertung schaffen sollen.

Aus Sicht des Researchs könnten insbesondere erfolgreiche Bohrergebnisse und eine erste Ressourcenschätzung dazu beitragen, die aktuelle Unternehmensbewertung neu einzuordnen.

MinHub soll die Wertschöpfung erweitern

Besonders interessant erscheint die Kombination des Wimmera-Projekts mit Cadoux' Beteiligung an MinHub Operations. Das Gemeinschaftsunternehmen entwickelt in Darwin eine Aufbereitungsanlage, in der künftig Mineralsandkonzentrate verarbeitet und Seltene-Erden-, Zirkon- sowie Titanprodukte hergestellt werden sollen.

Langfristig könnte Material aus dem eigenen Wimmera-Projekt einen Teil des benötigten Rohstoffs liefern und damit die Abhängigkeit von externen Lieferanten reduzieren. Darüber hinaus prüft MinHub zusätzliche Verarbeitungsschritte für Xenotim, um höherwertige Zwischenprodukte für die Seltene-Erden-Industrie herzustellen.

Mit diesem integrierten Ansatz verbindet Cadoux Exploration und Rohstoffgewinnung mit der nachgelagerten Verarbeitung - ein Modell, das insbesondere angesichts der Bemühungen westlicher Staaten um unabhängige Lieferketten zunehmend an Bedeutung gewinnt.

HPA-Projekt bleibt bedeutender Wertbaustein

Neben den Seltenen Erden arbeitet Cadoux weiterhin an seinem High Purity Alumina (HPA)-Projekt. Hochreines Aluminiumoxid wird unter anderem in Halbleitern, LEDs sowie zunehmend in modernen Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt.

Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf die Planung einer Demonstrations- und Pilotanlage mit einer geplanten Jahresproduktion von mehr als 1.000 Tonnen HPA. Parallel ist Cadoux Mitglied des europäischen SAFELOOP-Konsortiums, das den Einsatz von HPA in Batterietechnologien der nächsten Generation untersucht.

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass Cadoux in den vergangenen Jahren erhebliche Fördermittel für die Projektentwicklung einwerben konnte. Nach Angaben des Researchs erhielt das Unternehmen seit Ende 2022 Fördergelder in Höhe von rund 5,3 Millionen AUD, wodurch sich der Eigenkapitalbedarf für die Weiterentwicklung deutlich reduzierte. Gleichzeitig sollen weitere technische Studien den Weg für eine spätere Investitionsentscheidung ebnen.

Gut finanziert und zahlreiche Meilensteine

Zum Ende des zweiten Quartals verfügte Cadoux über liquide Mittel von rund 3,7 Millionen AUD. Nach Einschätzung des Researchs reicht diese Ausstattung aus, um sowohl die geplanten Explorationsprogramme im Wimmera-Projekt als auch die laufenden Entwicklungsarbeiten bei MinHub und dem HPA-Projekt fortzuführen.

Für die kommenden Monate nennt das Research mehrere potenzielle Kurstreiber. Dazu zählen die Analyseergebnisse der jüngsten Bohrkampagne, weitere Explorationsprogramme am Danube-Projekt, die Veröffentlichung einer ersten JORC-konformen Ressource sowie Fortschritte bei den Machbarkeitsstudien von MinHub und der Demonstrationsanlage für HPA. Gleichzeitig könnten weitere Ergebnisse aus dem SAFELOOP-Programm zusätzliche Hinweise auf die kommerziellen Einsatzmöglichkeiten der HPA-Technologie liefern.

Fazit

Cadoux entwickelt sich zunehmend von einem klassischen Explorationsunternehmen zu einem breit aufgestellten Anbieter im Bereich kritischer Mineralien. Die Kombination aus Seltene-Erden-Exploration, einer möglichen integrierten Verarbeitungsplattform und der Weiterentwicklung einer HPA-Technologie eröffnet dem Unternehmen mehrere Entwicklungspfade. Sollten die geplanten Explorations- und Entwicklungsziele erreicht werden, könnten die kommenden Quartale für Cadoux zu einer entscheidenden Phase werden. Das aktuelle Research sieht insbesondere in den zahlreichen operativen Meilensteinen das Potenzial, die derzeitige Bewertung des Unternehmens neu zu untermauern.









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