Das Marktumfeld der vergangenen Monate hat dem Biosprit-Hersteller Verbio voll in die Karten gespielt. Wie das Unternehmen am sehr späten Montagabend bekanntgab, wurde die zuvor bereits mehrfach erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Juni) klar übertroffen. Der SDAX-Wert setzt zum Rebound an.Auf Basis vorläufiger Erhebungen erwartet das Verbio-Management rund um Firmenlenker Claus Sauter nun mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in der Größenordnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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