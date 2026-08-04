Knapp 9 Millionen Menschen in Deutschland halten Bitcoin und andere Kryptos - doch jetzt drohen neue Steuern. Was das für Anleger und den Markt bedeutet, bleibt offen. Anleger, die ihr Geld in Bitcoin und andere Kryptowährungen investiert haben, müssen sich derzeit in Geduld üben. Nach dem Rekordstand vom vergangenen Herbst ist der Kurs des Bitcoins um rund die Hälfte eingebrochen und bewegt sich seit Monaten im Bereich von 60.000 bis 65.000 US-Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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