Emittent / Herausgeber: Greiff capital management AG / Schlagwort(e): Fonds

Fünf Jahre Human Intelligence Fonds: Wissenschaftlicher Investmentansatz generiert 32 Prozent Alpha



04.08.2026 / 09:01 CET/CEST

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Fünf Jahre Human Intelligence Fonds: Wissenschaftlicher Investmentansatz generiert 32 Prozent Alpha Fondsvolumen steigt auf 215 Millionen Euro - Kombination aus Harvard-Studie und Greiff Research erzielt seit Auflage 107 Prozent Wertzuwachs Freiburg im Breisgau, 4. August 2026 - Fünf Jahre nach seiner Auflage zieht der Human Intelligence Fonds aus dem Hause Greiff Capital eine erfolgreiche Zwischenbilanz. Der globale Aktienfonds erzielte seit Auflage eine Wertentwicklung von 107 Prozent, was einer annualisierten Rendite von rund 16 Prozent entspricht. Gegenüber dem MSCI World erwirtschaftete der Fonds in fünf Jahren ein Alpha von 32 Prozent. Das Fondsvolumen ist inzwischen auf 215 Millionen Euro gestiegen. Der Investmentansatz basiert auf der Verbindung zweier wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ausgangspunkt ist die renommierte Harvard-Studie zum sogenannten Active Share, die nachweist, dass Fondsmanager mit einem hohen Anteil eigenständiger Investmententscheidungen langfristig ein Alpha von 2,8 bis 4,5 Prozent pro Jahr erzielen können. "Während meiner zehnjährigen Tätigkeit als Dachfondsmanager habe ich festgestellt, dass selbst sehr erfolgreiche Fondsmanager einen großen Teil ihrer Outperformance häufig mit nur drei bis fünf Aktien erzielen. Daraus entstand die Idee, die überzeugendsten Investmentideen der besten Manager in einem konzentrierten Portfolio zusammenzuführen", so Frank Termathe, Lead-Portfoliomanager des Human Intelligence Fonds. Volker Schilling, Vorstand der Greiff capital management AG und Co-Fondsmanager, ergänzt: "Als wir die Harvard-Studie gelesen haben, war für uns sofort klar: Wenn sich dieses wissenschaftlich nachgewiesene Alpha tatsächlich in der Praxis heben lässt, entsteht etwas Außergewöhnliches." Neben der Wertentwicklung überzeugt der Fonds auch auf der Risikoseite. Die deutlich höhere risikoadjustierte Rendite als der MSCI World erzielt der Human Intelligence mit einer nur leicht höheren Volatilität als die Benchmark. Grundlage dafür ist eine außergewöhnlich hohe Aktivität, die sich in einem Tracking Error von rund 12 widerspiegelt - ein Vielfaches vergleichbarer globaler Aktienfonds. "Der hohe Tracking Error ist kein Zufall, sondern integraler Bestandteil unserer Strategie: Denn nur, wer sich deutlich vom Index unterscheidet, kann langfristig auch ein relevantes Alpha erwirtschaften", so Schilling. Gleichzeitig weist der Fonds eine geringere Korrelation zum Gesamtmarkt und ein Beta von lediglich 0,75 auf. "Damit eignet er sich nicht nur als renditestarker Baustein, sondern bietet Investoren auch Diversifikationsvorteile innerhalb eines globalen Aktienportfolios." Auch aktuell setzt der Human Intelligence Fonds die Veränderungen in den Portfolios der erfolgreichsten aktiven Fondsmanager konsequent um. Nach der starken Kursentwicklung im Technologiesektor wurden einzelne Positionen gezielt neu gewichtet und das Portfolio breiter aufgestellt. "Wir sehen derzeit keine Abkehr vom langfristigen KI-Trend - ganz im Gegenteil", so Frank Termathe. "Die Fondsmanager bleiben in den Gewinnern des strukturellen Wachstums investiert, selektiv konnten wir aber Gewinnmitnahmen erkennen. Gleichzeitig sahen wir in den ausgewerteten Daten eine stärkere Allokation in defensiveren Sektoren. Genau diese Signale setzen wir um. Die freigewordene Liquidität investieren wir vor allem in den Bereichen Financials und Healthcare, wo wir einen verstärkten Positionsaufbau der Top-Manager beobachten." www.greiff-ag.de Ansprechpartner für die Medien:

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