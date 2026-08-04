Noch im vergangenen Herbst markierte die Siemens Healthineers-Aktie (SHL100) an der 50-Euro-Marke ein Zwischenhoch. Anschließend kannte das Papier des Medizintechnik-Spezialisten nur den Weg nach unten. Im Zwischentief bei 32, 81 Euro war dann aber bereits im Mai der Tiefpunkt erreicht. Nach einer Seitwärtsphase erwachte der Titel vor wenigen Tagen und legte binnen Wochenfrist mehr als zehn Prozent zu. Auslöser waren frische Quartalszahlen. So steigerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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