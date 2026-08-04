Wer ein Restaurant, eine Arztpraxis oder ein Geschäft in der Umgebung sucht, greift zunehmend auch auf die KI-gestützte Suche zurück. Laut einer aktuellen Erhebung des Softwareanbieters Yext verwenden bereits vier von zehn Befragten in Deutschland künstliche Intelligenz für die Suche nach lokalen Unternehmen und Dienstleistern. Im Rahmen des "Consumer Search Behaviors Report 2026" hat der Dienstleister, der andere Unternehmen dabei unterstützt, ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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