Berlin (ots) -Aus Sicht von Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Die Linke) wird die aktuelle Diskussion über die sogenannte "Rente mit 63" der Situation in Ostdeutschland nicht gerecht.Ramelow sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, er würde weniger über das Thema 63 Jahre und 45 Beitragsjahre debattieren: "Das ist nicht das zentrale Thema. Das zentrale Thema ist Altersarmut. Die Armut ist es, die den Menschen Angst macht. Wenn ich mir die Wahlumfragen im Moment anschaue, dann triggert diese Angst vor der Zukunft den größten Teil unserer Gesellschaft." Dagegen habe die Rentenkommission keinen Beitrag geleistet."Wenn ich das Konzept als Linker zu beurteilen hätte, dann würde ich das beurteilen unter dem Aspekt 'Schafft es Sicherheit vor Altersarmut?'. Und da hat die Kommission leider nicht die Ziele erreicht", sagte Ramelow.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6326835