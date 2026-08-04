NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen verfehlt und die Jahresziele seien wegen höherer Treibstoffkosten gesunken, schrieb Harry Gowers am Dienstag nach den Zahlen der Airline. Er rechnet mit Kursschwäche./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST

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