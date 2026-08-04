KLICK HIER

Der DAX hat ein neues Allzeithoch erreicht. Für viele Anleger stellt sich damit erneut die Frage, ob jetzt noch der richtige Zeitpunkt für Aktienkäufe ist oder ob nach der starken Rally zunächst eine größere Korrektur droht. Tatsächlich sprechen Rekordstände allein weder für noch gegen ein Investment. Entscheidend ist vielmehr, ob die zugrunde liegenden Unternehmen ihre Gewinne nachhaltig steigern können. Historisch wurden neue Höchststände an den Aktienmärkten häufig von weiteren Höchstständen abgelöst, vorausgesetzt, die Fundamentaldaten stimmten. Gleichzeitig zeigt die Vergangenheit aber auch: Mit jedem weiteren Kursanstieg werden Qualitätsunternehmen seltener und die Unterschiede zwischen gerechtfertigten und überzogenen Bewertungen größer. Statt dem Markt hinterherzulaufen oder auf eine vermeintlich perfekte Einstiegsgelegenheit zu warten, lohnt deshalb der Blick auf Unternehmen mit strukturellem Wachstum, hoher Wettbewerbsstärke und einem intakten Aufwärtstrend. Drei DAX-Werte stechen aus unserer Sicht derzeit besonders hervor, alle drei finden Sie in der Termin Börse daily. Begleiten Sie uns im Abo oder auch im Einzelabruf ().