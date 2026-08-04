Lass mich die Zahlen der BCG auf den Tisch legen. Global bezeichnen sich 67 Prozent der Anleger für die nächsten drei Jahre als bullish. Klingt gut, oder? Aber schau dir Europa und den Nahen Osten an: Dort sind es nur 55 Prozent. Und Deutschland? Genau 50 Prozent. Die Hälfte, nicht mehr! Gleichzeitig rechnen laut BCG-Studie 70 Prozent der deutschen Investoren mit einer Rezession bis Ende 2026, was der höchste Wert aller untersuchten Länder ist und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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