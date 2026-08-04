Stabilus berichtete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 299,5 Mio. EUR, was weitgehend im Einklang mit unserer Schätzung steht, während das bereinigte EBIT von 32,2 Mio. EUR unsere Prognose um etwa 6 % übertraf. Allerdings blieb das zugrunde liegende berichtete EBIT von ca. 22 Mio. EUR hinter den Erwartungen zurück. Das industrielle Wachstum und verbesserte Margen in den Amerikas konnten die anhaltenden Schwächen im Automobilsektor und in der APAC-Region nur teilweise ausgleichen. Der Veräußerungsgewinn von 44,4 Mio. EUR (Veräußerung von Fabreeka und Tech Products) unterlag lediglich einer Steuer von 1,0 Mio. EUR, was zu einem Nachsteuerbeitrag von 43,4 Mio. EUR führte. Daher erhöhen wir unsere Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 und setzen unser Kursziel von 17,00 EUR auf 17,80 EUR herauf. Nach der jüngsten Schwäche des Aktienkurses stufen wir Stabilus von HOLD auf BUY hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stabilus-se
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