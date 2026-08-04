* Faule Kredite
* Erste Short-Kandidaten
* Timing ist alles
Liebe Leser,
in den Finanzseiten auflagenstarker Tages- und Wochenzeitungen ist der Ausdruck "KI-Blase" in den Schlagzeilen allgemein vertreten. Allerdings wird das Wort "Blase" eher als ein nach traditionellen Bewertungsmethoden überbewertetes, aber nicht in Zweifel zu ziehendes Dauerwachstumsmodell verstanden, da viele Journalisten und Analysten von künstlicher Intelligenz Großes erwarten.
Mein persönliches Unsinns-Highlight zu diesem Thema lieferte kürzlich ein Autor der FAZ. Laut ihm könnte die KI-Blase dann platzen, wenn staatliche Investitionen in erneuerbare Energien versäumt würden. Das in der hohen fundamentalen Bewertung vorausgesetzte exponentielle Wachstum der durch künstliche Intelligenz erzielbaren Renditen ist für den Autor also nicht Schwachpunkt und fragwürdige Voraussetzung der KI-Erfolgsprognosen. Seiner Meinung nach könne nur ein Mangel an grüner Politik das katastrophale Ende der Blase herbeiführen.