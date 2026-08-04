Anders als nach der Finanzkrise oder den Corona-Lockdowns hat Deutschlands Vorzeigebranche - der Maschinenbau - die Folgen des Ukrainekriegs und der Zollkonfrontation nicht mehr gut weggesteckt: Die Zahl der Pleiten und Restrukturierungen nimmt zu. Den Beitrag der neuen US-Zölle zur kritischen Lage vieler deutscher Maschinenbauer sollte man nicht unterschätzen, meint der im Maschinenbau tätige Restrukturierer Ludwig Stern von der Kanzlei Pluta. "Die Zölle haben den Preisspielraum deutscher Maschinenbauer auf dem US-Markt komplett ausradiert. Dabei waren die USA einer der wenigen Märkte, auf denen deutsche Unternehmen bis dahin noch gute Zuwachsraten erzielen konnten." Darüber hinaus sei es wegen der geopolitischen Konflikte auch schwieriger geworden, den Verkauf eines deutschen Maschinenbauers an einen Käufer aus dem Ausland genehmigt zu bekommen - ein Krisen-Cocktail, der Sanierungen im Maschinenbau erheblich verkompliziert hat. Diese Fragen beantwortet dieses Interview: • Welche Teilsegmente des Maschinenbaus gerade besonders leiden. • Welche Sanierungsmaßnahmen aktuell noch greifen - und welche nicht. • Welcher branchentypische Umstand immer noch ein Trumpf für Maschinenbauer in Schwierigkeiten ist. Die Gesprächsteilnehmer: Host: Michael Hedtstück Gast: Ludwig Stern (Partner der Kanzlei Pluta) Dieser FINANCE-TV-Talk entstand in Kooperation mit Pluta. Das Interview ist Teil 3 unserer Serie mit Pluta zu Restrukturierung und Transformation in den spannendsten deutschen Branchen. Seien Sie gespannt auf Einblicke in Immobilien, Krankenhäuer, Maschinenbau, Handel, Elektro und Automotive. Außerdem sprechen wir über die Frage, wie man Insolvenzverschleppung vermeidet. _________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/