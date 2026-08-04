Volkswagen meldete für das zweite Quartal einen weiteren Gewinnrückgang. Das Konzernergebnis nach Steuern ging um 32,9 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro zurück. Es war der zehnte Rückgang beim Quartalsgewinn in Folge. Zudem verabschiedete sich VW vom bisher angepeilten Umsatzplus. Die Aktie hat in diesem Jahr mehr als 30 Prozent eingebüßt. Ist das Papier einen Blick wert? DER AKTIONÄR sprach mit dem Auto-Experten Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management über die aktuelle Situation.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär