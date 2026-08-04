Wer vom Boom bei Künstlicher Intelligenz profitieren will, muss nicht zwingend auf den nächsten Gewinner im Chipsektor setzen. Denn hinter jedem neuen Rechenzentrum steckt ein weniger beachtetes Geschäft mit enormer Bedeutung: Hochgeschwindigkeitsverbindungen, die riesige Datenmengen schnell und energieeffizient übertragen. Genau hier wächst ein US-Konzern derzeit deutlich schneller, als es sein unspektakuläres Geschäftsmodell vermuten lässt.Die operative Dynamik ist bereits deutlich sichtbar: Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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