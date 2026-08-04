Zahlenflut voraus: Am morgigen Mittwoch berichten sowohl Novo Nordisk als auch der Wettbewerber Eli Lilly über die Geschäftsentwicklung im vergangenen zweiten Quartal. Bei den Dänen geht es vor allem darum, das Vertrauen des Kapitalmarktes nach enttäuschenden Studiendaten und mauen Prognosen wieder Stück für Stück zurückzugewinnen.Novo Nordisk hat seine einst klar führende Position im Adipositas-Markt verspielt. Eli Lilly gibt in den USA inzwischen den Ton an. Hoffnungsträger bleibt indes die Abnehmpille ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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