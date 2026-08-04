DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Technologie-Werte wieder gesucht

DOW JONES--Mehrheitlich mit Aufschlägen haben die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag den Handel beendet. Dabei holten die Börsen in Seoul, Tokio und Schanghai ihre zwischenzeitlichen Verluste wieder auf. Die Börse in Hongkong zeigte sich im späten Handel dagegen mit einem Minus von 0,7 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einer vorsichtigen Rückkehr zu Technologieaktien. Dazu trugen auch die starken Quartalszahlen von Palantir bei. Das Software-Unternehmen hatte den Umsatz im zweiten Quartal fast verdoppelt. Außerdem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Damit gab es nach Amazon und Microsoft erneut überzeugende Geschäftszahlen, die das Vertrauen der Anleger in den Sektor wieder erhöhten, wie es hieß.

Dazu kamen positive Vorgaben der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index auf einem Rekordstand geschlossen und sich die positive Entwicklung der Nasdaq-Indizes fortgesetzt hatte. Daneben gab es nach Aussage von US-Präsident Donald Trump weiter Gespräche mit dem Iran, bei denen es vor allem um die Öffnung der Straße von Hormus geht. Allerdings blieb bei den Marktteilnehmern Skepsis. Die Ölpreise legten nach den Abgaben am Vortag wieder leicht zu. Ein Barrel der Sorte Brent erhöhte sich um 0,9 Prozent auf 84,50 Dollar.

Der Kospi erholte sich von erneuten Abgaben im Handelsverlauf und schloss 1,6 Prozent höher. Gestützt wurde der Index von Gewinnen der Index-Schwergewichte Samsung Electronics (+0,2%) und SK Hynix (+0,6%), die ebenfalls ihre Verluste aus dem Verlauf wieder wettmachten. Damit dürfte die Korrektur vom Vortag abgeschlossen sein, nachdem der Kospi am Freitag um 18 Prozent zugelegt und das größte Tagesplus seit Oktober 2008 verzeichnet hatte. Für die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix war es um bis zu 30 Prozent nach oben gegangen.

Stützend wirkten auch Konjunkturdaten. Die Gesamtinflation in Südkorea hat sich im Juli abgeschwächt, nachdem sie im Juni ein 30-Monatshoch erreicht hatte. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass staatliche Maßnahmen dazu beitrugen, die Kraftstoff- und Strompreise zu dämpfen. Der Preisdruck hielt jedoch an, und die Inflation blieb über dem 2-Prozentziel der Zentralbank. So ist der Referenzindex der Verbraucherpreise im Juli gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent gestiegen. Damit verlangsamte sich der Anstieg von 3,2 Prozent im Juni, dem schnellsten Tempo seit Dezember 2023.

In Tokio erhöhte sich Nikkei-225 nach zwischenzeitlichen leichten Abgaben um 0,3 Prozent. Für den Shanghai-Composite ging es ebenfalls um 0,3 Prozent nach oben. Vor allem die Chip-Werte der Region zeigten sich mit Aufschlägen. So gewannen Kioxia Holdings 6,0 Prozent und Lasertec legten um 7,8 Prozent zu. In Schanghai verbesserten sich die Aktien von Foxconn Industrial Internet um 7,2 Prozent und in Hongkong legten Alibaba um weitere 0,6 Prozent zu. Der Konzern hat ein neues Modell für Künstliche Intelligenz (KI) veröffentlicht und beteiligt sich damit an dem Wettlauf der Tech-Giganten um den Bau immer leistungsfähigere Systeme.

Bei den Einzelwerten verloren Nissan Motor 0,9 Prozent. Der Automobilkonzern hat den ersten Quartalsnettogewinn seit zwei Jahren verbucht. Die Jahresprognosen für den Gewinn blieben unverändert. Allerdings wurde die Prognose für den Autoabsatz gesenkt. Die Aktien von Toyota Motor büßten 1,5 Prozent ein, obwohl der Konzern im ersten Quartal einen Gewinnsprung von 76 Prozent beim Nettogewinn verzeichnet hatte. Das Betriebsergebnis enttäuschte jedoch. Rückenwind kam unter anderem von gestiegenen Verkäufen von Hybrid-Elektrofahrzeugen. Toyota hob zudem ihre Jahresprognose für den Gewinn an. Außerdem plant das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Billion Yen.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 9.145,80 +1,4 +5,0 8:00 Topix 500 (Tokio) 3.095,75 0,0 +16,4 8:00 Kospi (Seoul) 6.358,95 +1,6 +50,9 8:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.829,62 -0,7 +0,8 10:00 Shanghai-Composite 3.822,28 +0,3 -3,7 9:00 Straits-Times (Singapur) 5.616,48 +0,1 +20,9 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.262,78 +0,5 -27,5 10:00 KLCI (Malaysia) 1.728,38 +0,2 +2,9 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 9:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1511 +0,0 1,1507 1,1531 -2,0 EUR/JPY 181,51 +0,4 180,86 180,51 -1,3 EUR/GBP 0,8568 +0,0 0,8565 0,8560 -1,7 USD/JPY 157,69 +0,3 157,16 156,53 +0,7 USD/KRW 1.431,57 +0,2 1.428,99 1.429,61 -0,6 USD/CNY 6,7517 -0,0 6,7523 6,7528 -3,5 USD/CNH 6,7518 -0,1 6,7581 6,7533 -3,2 USD/HKD 7,8423 0,0 7,8420 7,8423 +0,8 AUD/USD 0,7020 +0,3 0,6998 0,7023 +5,2 NZD/USD 0,5869 -0,0 0,5870 0,5876 +2,0 BTC/USD 63.536,42 -0,4 63.757,64 62.607,03 -27,5 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 80,61 +0,3 0,27 80,34 Brent/ICE 84,50 +0,9 0,73 83,77 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.061,35 +0,2 8,70 4.052,65 Silber 58,95 +1,3 0,77 58,18 Platin 1.655,57 +1,7 28,18 1.627,39 (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 03:32 ET (07:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.