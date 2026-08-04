Die vorläufigen Ergebnisse von Verbio für das Geschäftsjahr 2026 lagen über den Erwartungen, mit einem EBITDA von 192 Mio. EUR im Vergleich zu 14 Mio. EUR im Vorjahr. Dies übertrifft die Guidance von 160-180 Mio. EUR und liegt leicht über unserer Schätzung von 187 Mio. EUR. Die Nettoverschuldung verbesserte sich erheblich von 164 Mio. EUR auf 92 Mio. EUR, übertraf die Prognosen des Managements, den Konsens und leicht auch unsere Prognose, was wahrscheinlich auf geringere Lagerbestände zurückzuführen ist. Die Zahlen deuten auf ein EBITDA im vierten Quartal von etwa 86 Mio. EUR hin, was erheblich über der Konsensschätzung von 52 Mio. EUR liegt und das äußerst unterstützende Preisumfeld für Biokraftstoffe widerspiegelt. Während die aktuelle Rentabilität zyklisch ist und voraussichtlich nicht auf Spitzenwerten bleiben wird, bleibt die kurzfristige Ertrags- und Cashflow-Dynamik stark. Mittelfristig bis langfristig unterstützen RED III, die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Biokraftstoffen, der Ausbau in den USA und die stärkere Bilanz den Investment-Case. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 55,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/verbio-se





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