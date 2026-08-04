Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 04.08.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.529 Punkten. Der Index gab zum Wochenbeginn zunächst nach. Die Notierungen bröckelten sukzessive ab. Erst mit Aufnahme des offiziellen Handels konnte sich der Index stabilisieren. Nachdem das Tagestief formatiert war, ging es kontinuierlich aufwärts. Rücksetzer brachten direkt neue Käufer in den Markt.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Der Nasdaq 100 konnte sich an der SMA200 im Stundenchart stabilisieren und anschließend dynamisch über die SMA20 steigen.

Das kurzfristige Chartbild ist bullisch, während die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse weiterhin neutral ausfällt.

Für heute wird eine Handelsspanne zwischen 28.738 und 29.337 Punkten erwartet. Das bullische Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 55%.

Unsere Nasdaq 100 Prognose für Dienstag, den 04.08.2026: Der Technologieindex hat sich zum Wochenauftakt deutlich erholt und startet am Dienstagmorgen mit einem bullischen kurzfristigen Chartbild. Oberhalb der SMA20 könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung 29.060 Punkte und anschließend bis zur SMA200 im 4-Stunden-Chart weiterlaufen.

Nasdaq 100 aktuell: Kräftige Erholung zum Wochenauftakt

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 28.529 Punkten. Zum Wochenbeginn gab der Index zunächst nach, wobei die Notierungen sukzessive abbröckelten. Erst mit Aufnahme des offiziellen US-Handels konnte sich der Technologieindex stabilisieren.

Nachdem das Tagestief bei 28.206 Punkten ausgebildet worden war, setzte eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung ein. Rücksetzer lockten unmittelbar neue Käufer in den Markt. Im Frühhandel am Dienstag konnte sich der Nasdaq 100 schließlich oberhalb der Marke von 28.800 Punkten etablieren.

Kursdaten 03.08.2026 31.07.2026 Tageshoch 28.855 Punkte 28.607 Punkte Tagestief 28.206 Punkte 27.963 Punkte Tagesschluss 28.790 Punkte 28.267 Punkte Tagesrange 649 Punkte 644 Punkte

Das prognostizierte Tageshoch lag bei 28.733 Punkten, tatsächlich erreichte der Nasdaq 100 mit 28.855 Punkten ein höheres Niveau. Das erwartete Tagestief von 28.338 Punkten wurde mit einem tatsächlichen Tief bei 28.206 Punkten ebenfalls unterschritten.

Betrachtungszeitraum: 08:00 bis 22:00 Uhr. Orange markiert eine Abweichung von bis zu 15 Punkten zur Prognose, Blau eine Abweichung von bis zu 25 Punkten....

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