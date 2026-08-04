DAX Prognose für Dienstag, 04.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.905 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des Xetra Handels das Tagestief. Es ging von hier aus in der ersten Handelsstunde dynamisch aufwärts. Die Bullen konnten den Index im Zuge dessen über die 26.000 Punkte-Marke schieben und festsetzen, obwohl die Dynamik nachfolgend nachgelassen hat. Am Nachmittag gaben die Notierungen wieder moderat nach, der DAX konnte sich stabilisieren und zum Xetra Schluss wieder über die 26.000 Punkte-Marke laufen. Der Xetra Schluss wurde über der 26.000 Punkte-Marke formatiert. Dies ist damit der höchste Xetra Schluss in der Geschichte des Index. Nachbörslich konnte sich der Index moderat aufwärtsschieben. Der DAX ging bei 26.088 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Der DAX hat mit 26.001 Punkten den höchsten Xetra-Schluss seiner Geschichte erreicht und bleibt technisch im Aufwärtstrend.

Oberhalb von 26.141 Punkten rücken zunächst 26.197 und anschließend 26.305/26.307 Punkte in den Fokus.

Ein bestätigter Rückfall unter die SMA20 bei 26.085 Punkten könnte eine Korrektur bis zur SMA50 bei 25.909 Punkten auslösen.

Unsere DAX Prognose für Dienstag, den 04.08.2026: Der deutsche Leitindex hat erstmals einen Xetra-Handelstag oberhalb von 26.000 Punkten beendet. Sowohl im Stundenchart als auch im Vierstundenchart bleibt das technische Bild bullisch. Solange wichtige Unterstützungen halten, könnten weitere Allzeithochs folgen.

DAX aktuell: Höchster Xetra-Schluss der Geschichte

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.905 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels markierte der Index zunächst sein Tagestief. Von dort ging es bereits in der ersten Handelsstunde dynamisch aufwärts. Die Bullen konnten den DAX über die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten schieben und zunächst oberhalb dieses Niveaus festsetzen. Im weiteren Verlauf ließ die Aufwärtsdynamik zwar nach, der Index behauptete sich aber auf hohem Niveau. Nach moderaten Abgaben am Nachmittag stabilisierte sich der DAX und stieg bis zum Xetra-Schluss erneut über 26.000 Punkte. Der Xetra-Schluss bei 26.001 Punkten war der höchste in der Geschichte des deutschen Leitindex. Nachbörslich setzte sich die moderate Aufwärtsbewegung fort. Der DAX beendete den Tageshandel schließlich bei 26.088 Punkten.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer vom 03.08.2026

Zum Xetra-Schluss notierten am Montag 33 der 40 DAX-Aktien im Plus, während lediglich sieben Werte Kursverluste verzeichneten. Die Marktbreite fiel damit ausgesprochen positiv aus. Die Gewinnerliste führte Siemens Healthineers mit einem Kursplus von 5,28% an. Die Deutsche Telekom gewann 4,89%, während adidas um 3,52% zulegte. Am unteren Ende der DAX-Tabelle stand Bayer mit einem Abschlag von 2,47%. Beiersdorf verlor 1,93%, während die Infineon-Aktie 1,11% nachgab.

DAX-Handelsdaten im Überblick

Kennzahl 03.08.2026 31.07.2026 Tageshoch 26.110 25.896 Tagestief 25.849 25.551 Xetra-Schluss 26.001 25.629 Tagesschluss 26.088 25.650 Handelsspanne 261 Punkte 345 Punkte

Für den 03.08.2026 war auf der Oberseite ein Tageshoch von 26.165 Punkten erwartet worden. Tatsächlich erreichte der DAX 26.110 Punkte. Das prognostizierte Tagestief lag bei 25.779 Punkten, während der Index sein tatsächliches Tagestief bei 25.849 Punkten ausbildete.

Anmerkung: Die Handelsspanne bezieht sich auf den Zeitraum von 08:00 bis 22:00 Uhr. In der ursprünglichen Prognosetabelle kennzeichnet Orange eine Abweichung von bis zu 15 Punkten und Blau eine Abweichung von bis zu 25 Punkten...

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