Positive Vorgaben aus Asien und den USA stützen Europas Aktienmärkte

Der DAX knüpft am Dienstag an seine Rekordjagd an und notiert klar im Plus. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich fester. Unterstützung kommt von den US-Börsen, wo die wichtigsten Indizes vorbörslich moderate Aufschläge verzeichnen und insbesondere die Technologiewerte gefragt sind. Ein positives Signal liefert zudem Asien: Der japanische Nikkei 225 beendete den Handel mit deutlichen Gewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Im makroökonomischen Fokus stehen heute mehrere wichtige US-Konjunkturdaten. Veröffentlicht werden unter anderem die Handelsbilanz für Juni sowie Daten zu den Auftragseingängen der Industrie. Ebenfalls im Blick stehen die JOLTS-Daten zum US-Arbeitsmarkt, die Hinweise auf die Nachfrage nach Arbeitskräften liefern und damit Rückschlüsse auf die weitere Geldpolitik ermöglichen können.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Für die größten Einzelbewegungen sorgen zum Handelsstart mehrere Quartalsberichte. Zalando gerät deutlich unter Druck. Der Online-Modehändler verfehlte mit Umsatz- und Ergebniszahlen für das zweite Quartal die Markterwartungen. Trotz einer Konkretisierung des Jahresausblicks überwog die Enttäuschung der Investoren.
Gefragt sind dagegen die Aktien von Bayer. Der Konzern profitierte im zweiten Quartal von einem robusten Agrargeschäft und übertraf die Erwartungen am Markt. Zudem bestätigte das Unternehmen seinen währungsbereinigten Umsatzausblick für 2026, was den Papieren zusätzlichen Rückenwind verleiht.
Zu den schwächsten Werten zählt auch Fresenius Medical Care. Zwar fiel das bereinigte operative Ergebnis besser aus als erwartet, der unveränderte Jahresausblick sorgte jedoch für Skepsis. Marktteilnehmer befürchten nun sinkende Gewinnerwartungen für das zweite Halbjahr. Entsprechend reagierten die Aktien bereits im vorbörslichen Handel mit deutlichen Abschlägen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bear
|UN32JK
|37,72
|29977,390904 Punkte
|6,96
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6WJD
|25,32
|23698,015979 Punkte
|10,35
|Open End
|DAX
|Bull
|UR00FH
|15,33
|24733,289444 Punkte
|17,27
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UG6BJY
|12,82
|27508,468552 Punkte
|20,34
|Open End
|DAX
|Bear
|UG6N50
|20,82
|28293,032504 Punkte
|12,68
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.08.2026; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Palantir Technologies
|Call
|UG6WYW
|2,99
|250,00 USD
|5,76
|13.01.2027
|Tesla Inc.
|Call
|UG138E
|0,31
|600,00 USD
|6,89
|11.01.2027
|DJ Industrial Average
|Call
|UN7WHL
|1,11
|53000,00 Punkte
|24,40
|16.09.2026
|SanDisk Corp.
|Put
|UR0HJ3
|6,42
|2000,00 USD
|1,45
|15.09.2026
|Bayer AG
|Call
|UG9ZFU
|2,51
|50,00 EUR
|9,32
|15.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.08.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG9VDL
|1,81
|24271,495133 Punkte
|15
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UR0YKL
|41,02
|940,201752 EUR
|5
|Open End
|E.ON SE
|Long
|UN57XR
|8,94
|12,679518 EUR
|3
|Open End
|Oracle Corp.
|Long
|UN3L5Z
|1,11
|106,413713 USD
|4
|Open End
|DAX
|Short
|UN7CLK
|1,26
|27734,272094 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.08.2026; 10:15 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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