Unterföhring (ots) -Einmal Schliersee, immer Schliersee: Caroline Frier kehrt in ihrer Paraderolle als Dr. Sarah König an den vielleicht schönsten See Deutschlands zurück. In den weißen Arztkittel schlüpft sie ab Donnerstag, 10. September, in der SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof". Dabei trifft sie auch auf ihren Ex Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck). Bahnt sich da ein Liebes-Comeback an?Schauspielerin Caroline Frier über das Wiedersehen in ihrer Serienheimat: "Es war wahnsinnig schön, alle am Set wiederzusehen und auch einen Einblick in den für mich neuen Sonnenhof zu bekommen. Und so viel darf ich verraten: Die Geschichte von Sarah und Fabian ist noch nicht zu Ende geschrieben."Und das erlebt Caroline Frier in Weilhausen:Ärztin Dr. Sarah König macht Visite in ihrer alten Wahl-Heimat am Schliersee. Warum? Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) hat in der Praxis im Sonnenhof den Verdacht, dass sich eine Patientin mit einer Mutation des West-Nil-Virus infiziert haben könnte. Und genau zu diesem Virus forscht Dr. Sarah König in Mailand.Bei ihrem Besuch am Schliersee trifft Sarah nicht nur auf Ella und lang vermisste Freunde wie Max (Alexander Koll) und Isa (Diane Willems), sondern auch auf den Mann, an den sie einst ihr Herz verloren hat: Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck). Kommen beim Wiedersehen die alten Gefühle wieder hoch?Zu sehen sind die Folgen mit Gaststar Caroline Frier ab Donnerstag, 10. September, um 19 Uhr in SAT.1 und auf Joyn."Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" wird produziert von Filmpool Entertainment.Diese Sendung wird auch in Ultra-HD übertragen. Alle Informationen zum Empfang finden Sie hier (https://www.joyn.de/bts/themen/service/uhd-sat1-20654).Pressekontakt:Sandra Mohr / Victoria HerzContent Communicationsemail: sandra.mohr@seven.one / victoria.herz@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6326941