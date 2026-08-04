Düsseldorf (ots) -- Digitalstrategie: Saskia Kohlhaas übernimmt die Funktion der CDTO (Chief Digital & Technology Officer)- Personal und Talente: Ursula Porth startet in der Rolle der CPO (Chief People Officer)- Senior Leadership Team (SLT) als zentrales Management-Team bildet die Zukunftsfelder und Wachstumsstrategie von Grant Thornton in Deutschland abMit Saskia Kohlhaas und Ursula Porth gewinnt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Grant Thornton in Deutschland zu Anfang August zwei versierte Expertinnen für die Ressorts Digitalisierung/KI bzw. People im Senior Leadership Team (SLT), dem Management-Team des Unternehmens.Saskia Kohlhaas verantwortet als CDTO (Chief Digital & Technology Officer) die Digital- und KI-Strategie des Unternehmens und damit jegliche Themen rund um digitale Innovationen. Sie blickt auf über 20 Jahre Expertise in allen Bereichen der IT und Digitalisierung zurück. Die vergangenen zehn Jahre war sie in verschiedenen leitenden IT-Positionen bei der IAV GmbH tätig, zuletzt als CDO (Chief Digital Officer) sowie als CIO (Chief Information Officer), mit den Schwerpunkten Transformationsinitiativen, Aufbau zukunftsfähiger IT- und Datenarchitekturen sowie Entwicklung und Etablierung digitaler Geschäftsmodelle. 2025 wurde Saskia Kohlhaas zur CIO des Jahres in der Kategorie Mittelstand gewählt.Ursula Porth übernimmt in der Rolle der CPO (Chief People Officer) den gezielten Auf- und Ausbau der Talentstrategie sowie des ganzheitlichen People Managements bei Grant Thornton. Mit umfassender Erfahrung an der Schnittstelle Mitarbeitende, Business-Strategie und HR-Digitalisierung bringt sie ausgewiesene Kompetenz in den Bereichen organisatorische Transformation und unternehmensweite Veränderungsprozesse mit. Porth wechselt zu Grant Thornton von der All For One Group, wo sie als Global CHRO fungierte. Zuvor war sie über 20 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei der Software AG tätig."Ich freue mich sehr, dass unser Senior Leadership Team mit Saskia und Ursula um zwei sehr erfahrene Expertinnen reicher wird", sagt Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, CEO von Grant Thornton in Deutschland. "Unsere aktuelle Transformation basiert auf einer ganzheitlichen Strategie mit klaren Wachstumsfeldern. Talentförderung und Personalgewinnung spielen dabei eine ebenso zentrale Rolle wie digitale Innovationen. Mit einem digital Mindset und Offenheit für Neues gehen wir Richtung Zukunft."Das SLT von Grant Thornton in Deutschland wird geführt von Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse als CEO. Daneben sind die fachlichen Leistungsbereiche über die jeweiligen Head ofs für Audit & Assurance, Tax & Legal sowie Advisory vertreten. Zusätzlich sind die Zukunftsfelder, auf denen die Transformations- und Wachstumsstrategie des Unternehmens fußt, repräsentiert: Neben den nun erfolgreich besetzten Positionen der CDTO sowie der CPO sind dort auch die Ressorts Strategie mit Fokus auf M&A (CSO) sowie Finanzen/Controlling/Operations (CFO/COO) verankert.Über Grant Thornton in DeutschlandDie Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000 Mitarbeitende betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Kunden auch international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich selbständige Gesellschaften. Mit rund 80.000 Mitarbeitenden in über 150 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen: www.grantthornton.dePressekontakt:Corporate Communications+49 172 8434 291kommunikation@de.gt.comOriginal-Content von: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83393/6326937