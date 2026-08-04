Die zugrunde liegende Leistung im zweiten Quartal entsprach weitgehend unseren Erwartungen und bestätigte die anhaltende operative Dynamik sowie die solide Cash-Generierung. Dennoch wurden die berichteten Ergebnisse durch nicht-operative IFRS 2-Belastungen verzerrt, die das kurzfristige Sentiment belasten könnten, trotz des unveränderten zugrunde liegenden Bildes. Nach dem jüngsten Rückgang des Aktienkurses sehen wir nun ein ausreichendes Aufwärtspotenzial zu unserem unveränderten Kursziel von 170,00 EUR und stufen die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch, da die Aktie zu einem bereinigten KGV von 20,7x für 2026 und 17,8x für 2027 gehandelt wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se
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