Mannheim (ots) -Lifecard Travel Assistance (LTA) zählt erneut zu den besten Reiseversicherern Deutschlands. Im aktuellen Handelsblatt-Ranking "Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen 2026" erreicht der Reiseschutz-Spezialist Platz zwei in seiner Kategorie. Grundlage der Auszeichnung ist eine unabhängige Kundenbefragung des Kölner Analyseinstituts ServiceValue, bei der mehr als 100.000 Verbraucherinnen und Verbraucher insgesamt 593 Versicherungsunternehmen aus 21 Kategorien bewertet haben.Mit einem Mittelwert von 2,72 zählt LTA zu den Spitzenanbietern seiner Branche. Bewertet wurden ausschließlich Unternehmen, mit denen die Befragten innerhalb der vergangenen 24 Monate persönliche Erfahrungen gesammelt haben. In der Kategorie Reiseversicherer wurden insgesamt 28 Anbieter untersucht."Dass unsere Kundinnen und Kunden uns erneut zu den besten Reiseversicherern Deutschlands zählen, freut uns sehr und ist für uns eine besondere Anerkennung", sagt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer von Lifecard Travel Assistance (LTA). "Dieses Ergebnis ist vor allem ein Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Vertriebspartner, die täglich mit großem Engagement für unsere Kunden da sind. Unser Anspruch ist es nicht, Auszeichnungen zu sammeln, sondern Reisenden genau dann schnell, unkompliziert und zuverlässig zu helfen, wenn sie Unterstützung benötigen. Wenn unsere Kunden das so wahrnehmen, bestätigt uns das auf unserem Weg."Gerade im Reiseschutz kommt es für Kundinnen und Kunden auf mehr an als attraktive Tarife. Entscheidend ist, wie zuverlässig ein Versicherer im Ernstfall unterstützt - etwa bei einem Reiserücktritt, einer Erkrankung im Urlaub oder einem medizinischen Notfall im Ausland. Eine schnelle Schadenbearbeitung, kompetente Ansprechpartner und eine verlässliche Erreichbarkeit sind dabei wesentliche Kriterien für die Zufriedenheit der Versicherten.Die erneute Spitzenplatzierung reiht sich in eine Serie unabhängiger Auszeichnungen ein, die LTA in den vergangenen Jahren für Servicequalität und Kundenzufriedenheit erhalten hat. Für das Unternehmen ist das Ergebnis deshalb zugleich Bestätigung und Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.Das Handelsblatt veröffentlicht das Ranking gemeinsam mit dem Analyseinstitut ServiceValue. Grundlage der Untersuchung ist eine repräsentativ angelegte Online-Kundenbefragung. Berücksichtigt wurden ausschließlich die Bewertungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die innerhalb der vergangenen 24 Monate Leistungen des jeweiligen Versicherers in Anspruch genommen haben.Passend zur laufenden Sommerreisesaison bietet LTA derzeit zudem einen zusätzlichen Anreiz für den Abschluss einer Jahres-Reiseversicherung. Bis zum 31. August 2026 erhalten Kundinnen und Kunden zehn Prozent Rabatt auf alle neu abgeschlossenen Jahres-Reiseschutzversicherungen. Gerade angesichts weiterhin hoher Reisepreise und einer steigenden Zahl kurzfristiger Buchungen kann sich eine Jahresversicherung bereits ab zwei Reisen pro Jahr finanziell lohnen.Über LTA:Die vor 20 Jahren vom Familienunternehmen Ulrich gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) (http://www.lta-reiseschutz.de) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sowohl Jahrespolicen an, als auch Versicherungspakete, die nur für eine bestimmte zeitlich befristete Reise gelten. Die vielfältigen Versicherungsleistungen sind sowohl modular buchbar als auch als Rund-um-Sorglos-Paket (All-In-One) erhältlich. Die umfangreichen Reiserücktrittsversicherungen der LTA (http://www.lta-reiseschutz.de) greifen auch in Ausnahmesituationen, beispielsweise wenn der Familienhund oder die Hauskatze kurz vor der Abreise in den Urlaub erkranken. Für seine Service-Qualität wurde der Reiseschutz-Anbieter 2026 zum neunten Mal in Folge von Focus Money als "Fairster Schadenregulierer" ausgezeichnet. Seit dem 1. April 2025 gehört LTA mehrheitlich zur Hamburger HBC-Gruppe (Hanseatic Broking Center). Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss hochqualifizierter, inhabergeführter Versicherungsvermittler.Pressekontakt:KC3 GmbH, T +49 170 567 2100, E-Mail: info@koepers-kc3.deOriginal-Content von: Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177544/6326972