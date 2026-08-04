Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Notenbank hatte im Juni ihren Leitzins angehoben, während Ungarns Notenbank im Juli bereits die nächste Zinssenkung in einer längeren Reihe beschloss, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese gegenläufigen geldpolitischen Kurse würden sich an den Devisenmärkten bislang kaum widerspiegeln: Sowohl die Krone (CZK) als auch der Forint (HUF) würden sich weiterhin in vergleichsweise engen Bandbreiten zum Euro bewegen und die unterschiedliche Ausrichtung ihrer Notenbanken derzeit weitgehend ausblenden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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