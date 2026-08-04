Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenbeginn war von Entspannungssignalen im Nahost-Konflikt und Hoffnungen auf Verhandlungsfortschritte zwischen den USA und dem Iran geprägt, obwohl die Lage weiterhin sehr unübersichtlich ist, so die Analysten der Helaba.Die Ölpreise seien deutlich gefallen, was an den Rentenmärkten für Unterstützung gesorgt habe. Der deutsche Leitindex DAX habe aufgrund der erhöhten Risikobereitschaft ein neues Allzeithoch markieren können. Eindruck hätten indes die gemeinsamen Interventionen von Japan und den USA zugunsten des Japanischen Yen hinterlassen. Der US-Dollar werde dadurch auch gegenüber anderen Währungen in Mitleidenschaft gezogen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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