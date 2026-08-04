Erftstadt (ots) -Mehr Strom verbrauchen und dafür Geld gutgeschrieben bekommen? Was zunächst widersprüchlich klingt, ist im Strommarkt an manchen Tagen tatsächlich möglich. Ein Potenzial, das für viele Unternehmen aber meist noch ungenutzt bleibt, weil sie ihren Stromtarif vor allem nach Arbeitspreis, Grundpreis oder Festpreis bewerten. Ob negative Börsenpreise am Ende wirklich auf der Abrechnung ankommen, prüfen die wenigsten. Genau darin liegt das Problem - und zugleich eine Chance für Gewerbekunden mit hohem oder flexiblem Verbrauch.Hohe Stromkosten sind für viele Gewerbekunden längst Alltag. Gerade Betriebe mit Maschinenparks, Batteriespeichern, Kühlung oder Ladeinfrastruktur suchen deshalb nach Wegen, ihre Energiekosten besser zu steuern. Die Wunschvorstellung betroffener Unternehmen liegt dabei auf der Hand: günstige Marktphasen gezielt nutzen, Risiken begrenzen und nur für das bezahlen, was tariflich auch wirklich fair weitergegeben wird. In der Praxis scheitert das jedoch oft an der Vertragslogik. Denn ein dynamischer Tarif oder ein Spotmarkt-Tarif klingt zwar nach Börsenvorteil, bringt aber wenig, wenn negative Preise nicht als Gutschrift beim Unternehmen landen. "Wenn das nicht der Fall ist, verdient der Energieversorger an genau dem Verbrauch, für den eigentlich der Kunde eine Gutschrift bekommen müsste", erklärt Kilian Lübben, Energieberater bei der GSP Energie GmbH."Negative Strompreise sind dabei kein theoretisches Strommarkt-Thema. Sie sind eine konkrete Abrechnungsfrage für Unternehmen mit relevantem Verbrauch", ergänzt Lea Lawrenz, Geschäftsführerin der GSP Energie GmbH. Genau hier setzt die GSP Energie GmbH an: Sie unterstützt Gewerbekunden dabei, Stromtarife nicht nur nach dem sichtbaren Preis, sondern nach ihrer tatsächlichen wirtschaftlichen Wirkung zu prüfen. So kennen Kilian Lübben und Lea Lawrenz nicht nur die theoretischen Unterschiede zwischen Festpreis-Tarifen, Spotmarkt-Modellen und speziellen Tarifkombinationen mit Börsenpreisweitergabe, sondern begleiten Unternehmen auch aktiv dabei, die nötigen Verbrauchsdaten und Vertragsinformationen zusammenzustellen und komplexe Tarifmodelle verständlich zu machen. Auf diese Weise wird aus einer technischen Tariffrage eine belastbare Entscheidungsgrundlage.Wie negative Strompreise überhaupt entstehenNegative Strompreise entstehen grundsätzlich immer dann, wenn am Strommarkt zeitweise mehr Strom verfügbar ist als verbraucht wird. Das kann etwa dann passieren, wenn erneuerbare Energien viel einspeisen und die Nachfrage gleichzeitig gering ist. In entsprechenden Zeitfenstern wird Strom an der Börse mit einem negativen Preis gehandelt.Für Unternehmen ist das aber nur dann wirtschaftlich relevant, wenn ihr Tarifmodell diese negativen Marktpreise auch tatsächlich weitergibt. Ein Betrieb erhält also nicht automatisch Geld für seinen Stromverbrauch, nur weil am Markt negative Preise auftreten. Entscheidend ist allein, ob der konkrete Stromtarif eine Weitergabe vorsieht und ob diese auf der Abrechnung korrekt umgesetzt wird.Welche Tarifmodelle den Unterschied machenEin klassischer Festpreis-Tarif gibt negative Börsenpreise in der Regel nicht direkt weiter, weil der Kunde einen vorher vereinbarten Preis zahlt. Unterdessen kann ein reiner Spotmarkt-Tarif negative Preise zwar abbilden, setzt Unternehmen aber auch positiven Börsenpreisen und damit stärkeren Preisschwankungen aus. Ein dynamischer Gewerbestromtarif wiederum bildet Marktpreise zeitabhängig ab, garantiert jedoch nicht automatisch, dass negative Preise vollständig gutgeschrieben werden."Ein dynamischer Tarif bringt dem Unternehmen nur dann echten Nutzen, wenn nicht nur steigende Preise durchgereicht werden, sondern auch negative Preise zugunsten des Kunden auf der Abrechnung landen", erläutert Kilian Lübben hierzu. Zusätzlich gilt: Negative Börsenpreise machen nicht automatisch alle Stromkostenbestandteile negativ. So können Netzentgelte, Umlagen, Abgaben und weitere regulierte oder vertragliche Preisbestandteile auch weiterhin anfallen und müssen gesondert betrachtet werden.Ohne passende Tarif- und Abrechnungslogik verbleibt demnach jeglicher wirtschaftlicher Vorteil beim Versorger. Unternehmen sollten deshalb genau prüfen lassen, ob ihr Tarif eine echte Gutschrift negativer Preise vorsieht, wie diese auf der Abrechnung dargestellt wird und ob auch negative Preise zugunsten des Kunden berücksichtigt werden. "Die zentrale Frage lautet also: Kommen negative Börsenpreise beim Unternehmen an, oder behält der Energieversorger den Vorteil aus dem Verbrauch des Kunden für sich?", bringt es Lea Lawrenz auf den Punkt. "Wer das nicht prüfen lässt, verschenkt möglicherweise bares Geld."Lastmanagement erhöht das PotenzialBesonders stark profitieren Unternehmen, die ihren Verbrauch zeitlich steuern können. Lastmanagement bedeutet hierbei, dass der eigene Stromverbrauch bewusst in günstige oder negative Preisfenster verschoben wird. So lässt sich das Potenzial negativer Strompreise gezielter nutzen, ohne betriebliche Abläufe unnötig zu stören.Für Unternehmen mit Maschinenparks kann das heißen, energieintensive Prozesse zeitlich zu verschieben. Batteriespeicher lassen sich in negativen Preisfenstern laden und der Strom kann später im Betrieb genutzt werden. Bei Kühlanlagen lässt sich ebenso prüfen, ob Kühlung und Kälteerzeugung planbar in günstige Zeitfenster gelegt werden können. Auch die Ladeinfrastruktur bietet Spielraum, sofern Fahrzeuge oder Geräte gezielt dann geladen werden, wenn die Preise niedrig oder negativ sind.Je höher der Verbrauch genau in diesen Zeitfenstern ausfällt, desto größer ist das wirtschaftliche Potenzial eines Negativpreis-Tarifs. Doch auch ohne flexible Verbrauchszeiten ist ein Vorteil möglich - vorausgesetzt, das Tarifmodell gibt negative Preise überhaupt weiter.Was Unternehmen vor einem Wechsel prüfen solltenZusammenfassend sollten Unternehmen vor einem möglichen Tarifwechsel mehrere Punkte sorgfältig prüfen lassen. Zunächst geht es dabei um die Frage, ob Verbrauchsprofil, Zählerart und Tarifmodell überhaupt zu einer wirtschaftlichen Nutzung negativer Strompreise passen. Ebenso wichtig ist, ob sich negative Preisfenster im betrieblichen Alltag sinnvoll nutzen lassen.Außerdem sollte geklärt werden, ob das mögliche Plus durch Negativpreise in einem sinnvollen Verhältnis zu den Risiken eines Spotmarkt-Anteils steht. So attraktiv der Spotmarkt mit seinen günstigen und teilweise negativen Preisen ist, so schrecken viele Unternehmen dennoch vor einem vollständigen Wechsel zurück. Der Grund: In teuren Marktphasen müssten sie die hohen Börsenpreise ebenfalls direkt tragen.Diese Unsicherheit ist verständlich, lässt sich jedoch in der Praxis gut absichern. Die GSP Energie GmbH kombiniert gezielt Festpreisanteile mit einem Spotmarkt-Anteil. So bleibt ein Teil des Stromverbrauchs planbar und kalkulierbar, während gleichzeitig die Chancen günstiger und negativer Börsenpreise genutzt werden. Auf diese Weise entsteht kein Entweder-oder, sondern eine Lösung, die Sicherheit und Einsparpotenzial miteinander verbindet. Wie dieser Mix konkret ausgestaltet wird, hängt dabei immer vom individuellen Verbrauchsprofil und den betrieblichen Abläufen ab. Gleichzeitig kommt es darauf an, wie sauber das Modell im Detail umgesetzt ist. So spielt beispielsweise auch die Transparenz der Abrechnung eine zentrale Rolle: Unternehmen sollten nachvollziehen können, ob negative Preise tatsächlich gutgeschrieben werden und ob bei ungünstigen Marktphasen Schutzmechanismen greifen.Genau an diesem Punkt setzt die Analyse der GSP Energie GmbH an. Auf Basis von Verbrauchsdaten und bestehenden Vertragsinformationen wird geprüft, ob ein Unternehmen nur scheinbar dynamisch abrechnet oder tatsächlich von negativen Strompreisen profitieren kann. "Viele Unternehmen glauben, sie müssten sich zwischen Sicherheit und Einsparpotenzial entscheiden. In der Praxis lässt sich beides sinnvoll kombinieren - wenn das Modell richtig aufgesetzt ist", erklärt Lea Lawrenz.Sie wollen ebenfalls von Negativpreisen am Strommarkt profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Kilian Lübben und Lea Lawrenz von der GSP Energie GmbH (https://gewerbestrompreis.de/) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!Pressekontakt:GSP Energie GmbHE-Mail: info@gewerbestrompreis.deWeb: https://gewerbestrompreis.deOriginal-Content von: GSP Energie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182209/6326982