© Foto: Paul Sancya - APToyota steigert den Gewinn dank starker Hybridverkäufe deutlich, hebt die Prognose an und setzt trotz Zöllen auf mehr Produktion in den USA.Toyota Motor meldete einen Anstieg des Nettogewinns im ersten Quartal um 76 Prozent. Treiber waren vor allem die steigenden Verkäufe von Hybridfahrzeugen. Zugleich hob der japanische Autobauer seine Jahresprognose an. Der Nettogewinn erreichte im Berichtsquartal rund 9,42 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Toyota 5,36 Milliarden US-Dollar verdient. Damit übertraf der Konzern die Prognose der Analysten des Datenanbieters Quick deutlich. Diese hatten lediglich rund 6,23 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf …
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