EQS-News: RM Rheiner Management AG
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RM Rheiner Management AG: Halbjahresergebnis 2026
Die sechs größten darin enthaltenen Positionen sind:
04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RM Rheiner Management AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221-820320
|E-Mail:
|info@rheiner-management.de
|Internet:
|www.rheiner-management.de
|ISIN:
|DE0007018707
|WKN:
|701870
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|5299006AGYSREZKZIL29
|EQS News ID:
|2376976
|Ende der Mitteilung
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2376976 04.08.2026 CET/CEST