Deutsch Evern (ots) -Im Schuljahr 2025/26 hat das Calleo Institut für Lehrerfortbildung in Abstimmung mit dem Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) eine Fortbildungsreihe zum Einsatz von künstlicher Intelligenz und digitalen Medien im MINT-Bereich durchgeführt. Im Mittelpunkt standen der naturwissenschaftliche Unterricht sowie der Mathematikunterricht an weiterführenden und berufsbildenden Schulen.Ausgangspunkt der Zusammenarbeit waren zwei Fortbildungen für Lehrkräfte aus ganz Sachsen zu künstlicher Intelligenz, die das Calleo Institut bereits 2024 in Zusammenarbeit mit dem LaSuB durchgeführt hatte und die auf positive Resonanz stießen. Darauf aufbauend wandte sich das Landesamt für Schule und Bildung an das Institut, um ein spezifisches Fortbildungsformat für den MINT-Bereich zu entwickeln. Das Programm wurde inhaltlich eng abgestimmt und unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben sowie der schulischen Rahmenbedingungen in Sachsen geplant. Vor Beginn der Fortbildungsreihe wurde zudem das digitale Vorwissen der teilnehmenden Lehrkräfte erhoben, um eine Einteilung in passende Niveaustufen zu ermöglichen.Die Fortbildungsreihe gliederte sich in Grundlagen- und Aufbauseminare. Den Einstieg bildeten fächerübergreifende Grundlagenseminare im Dezember 2025 und Januar 2026, in denen zentrale Einsatzmöglichkeiten von KI und digitalen Medien für verschiedene Unterrichtsphasen vermittelt wurden, von der Unterrichtsvorbereitung über Differenzierung und Diagnostik bis hin zur individuellen Förderung. Zudem wurden Fragen einer zeitgemäßen Aufgaben- und Prüfungskultur aufgegriffen, da Schülerinnen und Schüler KI zunehmend selbst nutzen. Die anschließenden Aufbauseminare vertieften die Inhalte bedarfsorientiert auf Grundlage der fachlichen und überfachlichen Wünsche der teilnehmenden Lehrkräfte. Insgesamt entwickelte das Calleo Institut 16 Aufbauseminare, die im Mai und Juni 2026 durchgeführt wurden und unter anderem KI-gestützte Korrekturprozesse, digitale Zugänge zur Veranschaulichung mathematischer Zusammenhänge sowie die Dokumentation und Auswertung naturwissenschaftlicher Experimente behandelten. Darüber hinaus wurden Aspekte der Arbeitserleichterung aufgegriffen, etwa die Vereinfachung von Feedbackprozessen im Unterricht oder die digitale Heftführung."Die Stärke des Fortbildungskonzepts von Calleo für die sächsischen MINT-Lehrkräfte lag aus unserer Sicht in der konsequenten Orientierung an den Bedürfnissen der Teilnehmenden. Die dynamische Anpassung der Schwerpunkte, Niveaus und Gruppenzusammensetzungen ermöglichte ein individuelleres und praxisnahes Fortbildungserlebnis." (Dr. Peter Arnold, Landesamt für Schule und Bildung)An der Fortbildungsreihe nahmen insgesamt rund 150 Lehrkräfte teil. Die Rückmeldungen fielen sehr positiv aus: In den Grundlagenseminaren gaben 94 Prozent der befragten Teilnehmenden an, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in der Planung, Durchführung und Konzeption digitalen Unterrichts maßgeblich erweitert zu haben. In den Aufbauseminaren lag dieser Wert bei 97 Prozent.Weitere Informationen zum Calleo Institut finden Sie hier: https://calleo-institut.de/Pressekontakt:Calleo Institut GmbHStefan Burggraf von FrielingE-Mail: kontakt@calleo-institut.deWebseite: https://calleo-institut.de/Unternehmenskontakt:Calleo Institut GmbHAm Tiergarten 221407 Deutsch EvernE-Mail: kontakt@calleo-institut.deTelefon: 04131 2069899Web: https://calleo-institut.de/Original-Content von: Calleo Institut GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166835/6327016