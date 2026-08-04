Die Alphabet-Aktie hat sich nach dem Rücksetzer infolge der Quartalszahlen eindrucksvoll zurückgemeldet. Innerhalb weniger Handelstage legte der Kurs deutlich zu und notiert wieder bei rund 370 US$. Nach dem starken Anstieg rückt nun die nächste wichtige Widerstandszone in den Fokus. Cloud-Wachstum überzeugt den Markt Die Quartalszahlen von Alphabet fielen insgesamt solide aus. Der Konzern steigerte den Umsatz im zweiten Quartal auf 119,8 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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