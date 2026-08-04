Nach Militär und Behörden suchen auch US-Unternehmen verstärkt KI-Hilfe bei Palantir. Firmenchef Alex Karp nutzt das für eine Attacke auf große KI-Anbieter. Das Geschäft der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir ist im vergangenen Quartal rasant gewachsen. Das KI-Unternehmen konnte den Umsatz im Jahresvergleich mit einem Plus von 93 Prozent fast verdoppeln. Mit Erlösen von knapp 1,94 Milliarden US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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