Wien (ots) -
Bessere Welt Info bietet Wählern viel mehr Informationen als der Wahl-O-Mat
Am 6. September sind Landtagswahlen und viele Bürger fragen sich: Wen soll ich wählen? Welche Partei vertritt meine Interessen am besten?
Bessere Welt Info bietet einen unabhängigen Ratgeber für unentschlossene Wähler. Dieses nützliche Online-Tool liefert den Bürgern eine umfassende, neutrale Orientierungshilfe.
Egal, ob Du Wahl-Infos, Medien hierzu, Partei-Infos, Wahl-Tools, Wahl-Themen, Kandidaten-Videos & TV-Debatten, Artikel zur Wahl oder Ergebnisse & Analysen nach der Wahl sucht:
Hier findest Du einen guten Überblick und mit über 300 Links alle wichtigen Informationen zur Landespolitik und den Landtagswahlen:
->
https://besserewelt.info/SachsenAnhalt
Bessere Welt Info bündelt Wissen, Quellen und Initiativen für alle, die die Zivilgesellschaft stärken wollen. Die werbefreie, gemeinnützige Plattform ist eine Online-Enzyklopädie für eine bessere Welt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Demokratie durch Informationen rund um Wahlen.
Pressekontakt:
Dr. Norbert Stute, Bessere Welt Info
E-Mail: Norbert@besserewelt.info
Telefon: 0171-790 1469
Original-Content von: Bessere Welt Info, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171976/6327032
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