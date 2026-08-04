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Ein Fehler in einer alten Firmware hat seit dem 30. Juli rund 1.816 Bitcoin im Wert von etwa 114 Millionen Dollar aus mehr als 5.200 Wallets abfließen lassen. Bitcoin (BTC) notiert danach bei rund 62.600 Dollar und damit wieder unter der Marke von 63.000 Dollar. Der Schaden trifft nicht irgendeine Börse, sondern die Aufbewahrung, die als die sicherste galt. Gleichzeitig beginnt der Monat, der vier Jahre in Folge im Minus schloss. Trotzdem halten mehrere Modelle an Zielen zwischen 65.000 und 70.000 Dollar fest. Diese Bitcoin Prognose zeigt, welche Marken jetzt zählen und welche Frage der Diebstahl für jeden Anleger aufwirft. Und sie zeigt, wohin ein Teil des Kapitals gerade abwandert.

Bitcoin Prognose zwischen Wallet Diebstahl und der Marke bei 65.000 Dollar

Laut CoinDesk läuft seit dem 30. Juli eine vierte Welle von Abflüssen aus Wallets, die mit einer fehlerhaften Coldcard Firmware erzeugt wurden. Die erste Welle traf am 30. Juli 1.196 Adressen in nur 41 Minuten, die vierte läuft seit Montagmorgen. Der Fehler stammt aus einer Firmware von März 2021, die Schlüssel mit zu wenig Zufall erzeugte. Der Kursverlust fällt gemessen am Schaden gering aus, was Händler eher auf dünnes Volumen als auf Panik zurückführen. Der Schaden am Vertrauen in die eigene Verwahrung wiegt schwerer als der Kursverlust. Genau das macht jede Bitcoin Prognose für August schwerer.

Die Statistik spricht ohnehin gegen die Käufer, denn der August schloss vier Jahre in Folge im Minus, im Median mit 7,49 Prozent. Mehrere Modelle sehen laut Yahoo Finance die Zone zwischen 65.000 und 70.000 Dollar als entscheidenden Widerstand. Die Unterstützung verläuft zwischen 63.000 und 63.800 Dollar, darunter wartet der Bereich um 61.300 Dollar. Doch selbst der beste Ausgang bleibt begrenzt, weil eine Verdopplung bei 1,26 Billionen Dollar Marktwert Hunderte Milliarden an frischem Kapital verlangt. Wer nach dem Diebstahl geprüfte Technik sucht und dazu eine Spanne, die diese Bitcoin Prognose nicht mehr hergibt, landet fast zwangsläufig eine Etage tiefer.

Pepeto setzt genau dort an, wo diese Bitcoin Prognose an ihre Grenze stößt

Der Diebstahl hat gezeigt, wie viel an geprüftem Code hängt, und die Marktgröße zeigt, wie wenig Spielraum oben bleibt. Pepeto trifft beide Punkte, weil hier die Technik geprüft ist und die Bewertung noch am Anfang steht. Wer jetzt hinschaut, sieht ein Fenster, das sich mit jeder Vorverkaufsstufe ein Stück weiter schließt.

Pepeto bringt den Handel mit Meme Coins in einen vollständigen Handelsplatz, bei dem jeder Tausch ohne Gebühren abläuft. Ein früherer Binance Experte hat Pepeto von Grund auf gebaut, samt einer Brücke zwischen Ethereum, BNB und Solana ohne Transferkosten. Dazu kommt ein Risikoprüfer, der die Vertragsdaten vor jedem Tausch liest. Er erkennt Warnzeichen, die viele Händler erst bemerken, wenn der Verlust bereits eingetreten ist. Diese Werkzeuge stehen nicht nur in einem Whitepaper, sie laufen bereits, und frühe Käufer können jede Funktion vor dem öffentlichen Start ausprobieren.

Die Brücke hebt die Mauern auf, die Guthaben auf einer einzigen Chain festhalten. So bleibt der beste Preis auf jeder unterstützten Chain erreichbar, ohne dass eine Transfergebühr anfällt. Der Risikoprüfer markiert die Muster, die Betrugsprojekte im Code eines Smart Contracts hinterlassen, und gibt Haltern eine Warnstufe, die die meisten Projekte gar nicht anbieten. Der Vorverkauf hat bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und das in einer Phase, in der der Bitcoin Kurs von 65.500 auf unter 63.000 Dollar zurückfiel.

Kapital, das während einer Schwächephase des Marktführers zufließt, erzählt dieselbe Geschichte wie frühere erfolgreiche Vorverkäufe. Halter können den Handelsplatz schon jetzt kennenlernen, während der übrige Markt auf die erwartete Notierung an der Binance wartet. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und jede abgeschlossene Stufe hebt den Preis der nächsten Runde an. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde.

Fazit

Diese Bitcoin Prognose endet dort, wo die Rechnung zu Ende ist, nämlich bei zehn oder zwanzig Prozent. Pepeto bietet einen funktionierenden Handelsplatz mit Brücke und Risikoprüfer, und genau dieser Aufbau vor der Notierung war das Muster der letzten Gewinner. Im letzten Zyklus machte der frühe Einstieg aus kleinen Wallets Millionen, und wer ihn verpasste, sah die Gewinne von außen wachsen. Ein Projekt eines früheren Binance Experten mit erwarteter Notierung an der Binance kommt selten zweimal. Der Vorverkauf läuft noch, doch jede geschlossene Stufe hebt den Preis für alle, die danach kommen. Wer wartet, kauft dieselbe Position teurer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum wird Pepeto neben der Bitcoin Prognose genannt?

Pepeto bietet im Vorverkauf Zugang zu einem funktionierenden Handelsplatz mit Risikoprüfer und einer erwarteten Notierung an der Binance. Damit entsteht der frühe Einstieg, den ein Marktwert von 1,26 Billionen Dollar nicht mehr hergibt. Der Code wurde von SolidProof geprüft, alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.