Mainz (ots) -Woche 33/26Donnerstag, 13.08.Bitte Programmänderungen beachten:12.45 John McAfee - Das bizarre Leben des Software-MillionärsGroßbritannien 2016"Blutsbande - Clans in NRW: Kampf ums Revier" entfällt "Blutsbande - Clans in NRW: Blut, Ehre, Macht" um 13.30 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6327037