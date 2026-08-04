Mainz (ots) -
Woche 33/26
Donnerstag, 13.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
12.45 John McAfee - Das bizarre Leben des Software-Millionärs
Großbritannien 2016
"Blutsbande - Clans in NRW: Kampf ums Revier" entfällt "Blutsbande - Clans in NRW: Blut, Ehre, Macht" um 13.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6327037
Woche 33/26
Donnerstag, 13.08.
Bitte Programmänderungen beachten:
12.45 John McAfee - Das bizarre Leben des Software-Millionärs
Großbritannien 2016
"Blutsbande - Clans in NRW: Kampf ums Revier" entfällt "Blutsbande - Clans in NRW: Blut, Ehre, Macht" um 13.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6327037
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