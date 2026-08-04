Zürich (ots) -Haustiere sind heute feste Familienmitglieder und wichtiger sozialer Anker. Dennoch ist in der Schweiz nur rund jedes zehnte Haustier versichert. Sanitas schliesst diese Lücke und lanciert eine neuartige Tierversicherung für Hunde und Katzen - unabhängig von Rasse und Alter.In der Schweiz leben rund 1,9 Millionen Katzen und über 550'000 Hunde. Sie bringen Bewegung in den Alltag, schenken Zuneigung und schützen als treue Gefährten im Alter vor Einsamkeit. Doch verunfallt oder erkrankt der vierbeinige Partner, ist die Sorge gross. Die tiermedizinische Versorgung ist in der Schweiz auf einem hervorragenden Niveau - sie geht im Ernstfall aber auch rasch ins Geld. Hier setzt Sanitas an. Das neue Angebot übernimmt den Grossteil der Tierarztkosten und fördert die Tiergesundheit ganzheitlich: von der Prävention über die Komplementärmedizin bis hin zur Spitzenmedizin.Prämiertes Angebot: Testsieger beim Vergleichsportal bonus.chZur Auswahl stehen zwei übersichtliche Produktlinien, die in enger Zusammenarbeit mit Tierärztinnen und Tierärzten entwickelt wurden: "Smart" bietet einen umfassenden Schutz für den Alltag mit einer Kostenübernahme von bis zu 10'000 Franken pro Jahr. "Premium" überzeugt als erstklassiger Rundumschutz mit erweitertem Leistungsumfang und einer höheren jährlichen Leistungsgrenze von bis zu 20'000 Franken. In beiden Modellen sind Krankheiten und Unfälle - inklusive Gen- und Erbkrankheiten - umfassend abgedeckt. Der Schutz umfasst zudem unter anderem Zahnbehandlungen, stationäre Aufenthalte, Medikamente, Physiotherapie sowie Hilfsmittel wie Prothesen und Orthesen. Die hohe Qualität des neuen Angebots wird bereits von unabhängiger Seite bestätigt: Das Vergleichsportal bonus.ch hat die Sanitas Tierversicherung im Vergleich mit sechs Schweizer Marktangeboten als Testsieger ausgezeichnet.Volle Deckung auch mit VorerkrankungWährend Tierhalterinnen und Tierhalter bei Vorerkrankungen oder Gen- und Erbkrankheiten ihrer Tiere im Markt oft mit Leistungsvorbehalten konfrontiert werden, schafft Sanitas von Anfang an volle Transparenz. Michel Kull, Leiter Tierversicherung, erklärt das Prinzip: "Wir führen beim Abschluss eine standardisierte Online-Gesundheitsprüfung in Echtzeit durch. Fällt der Aufnahmeentscheid positiv aus, gilt die volle Deckung für das Tier. Ohne Wenn und Aber. Dies verhindert unliebsame Überraschungen im Ernstfall."Digital, schnell und maximal flexibelDas Produkt fügt sich nahtlos in die digitale Servicewelt von Sanitas ein: Der Abschluss erfolgt unkompliziert online, steht aber auch über die persönlichen Beratungskanäle und bei Vertriebspartnern zur Verfügung. Tierarztrechnungen lassen sich via Belegupload einreichen. Die Rückerstattung der Kosten erfolgt in der Regel innerhalb von sieben Tagen. Sollte sich die Lebenssituation verändern, sorgt ein monatliches Kündigungsrecht für die nötige Flexibilität.Verlässlicher Rückhalt, wenn es zähltMit dem neuen Angebot deckt Sanitas ein zunehmendes Bedürfnis und stärkt die Bindung zu bestehenden Versicherten, die von einer erweiterten Deckung aus einer Hand profitieren. "Indem wir die Lücke beim Schutz der Haustiere schliessen, bieten wir finanzielle und emotionale Sicherheit aus einer Hand und unterstreichen unser Versprechen, für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein, wenn es darauf ankommt", führt Kaspar Trachsel, Chief Marketing Officer von Sanitas, aus.Pressekontakt:Für weitere InformationenSanitas, Christian Kuhn, Mediensprecher, Telefon 044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.comBilder und zusätzliche InformationenBildmaterial zur Tierversicherung: www.sanitas.com/bilderZusätzliche Informationen zur Tierversicherung: www.sanitas.com/tierversicherungOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100941513