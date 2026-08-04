Coburg (ots) -Seit der jüngsten Gesundheitsreform denken wieder mehr Verbraucherinnen und Verbraucher über einen Wechsel in die private Krankenversicherung (PKV) nach. Wer diesen Schritt plant, sollte sich beeilen: 2027 wird die Versicherungspflichtgrenze außerplanmäßig und zusätzlich zur normalen jährlichen Anpassung um 3.600 Euro angehoben und der Zugang zur PKV damit spürbar erschwert.Für Angestellte liegt die Grenze, ab der ein Wechsel möglich ist, im Jahr 2026 bei 77.400 Euro brutto. Selbstständige, Freiberufler und Beamte können zu Beginn ihrer Tätigkeit unabhängig vom Einkommen privat versichert sein.Kündigung der GKV bis zum 30. September 2026Die Kündigung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) muss fristgerecht erfolgen: für dieses Jahr endet diese Frist am 30. September. "Wer die Vorteile der privaten Krankenversicherung in Zukunft genießen möchte, sollte jetzt handeln", sagt Antje Jabbour von der HUK-COBURG Krankenversicherung. Sie empfiehlt, parallel zur Kündigung der GKV, auch zügig einen Antrag bei einer privaten Krankenversicherung zu stellen, damit der Wechsel fristgerecht klappt.Wechseln oder bleiben?Der Wechsel sollte wohl überlegt sein. Denn: Eine Rückkehr von der PKV in die GKV ist deutlich schwieriger und gelingt in der Regel nur, wenn wieder Versicherungspflicht eintritt. Eine private Krankenversicherung ist vor allem dann sinnvoll, wenn sie Ihren individuellen Ansprüchen an den Gesundheitsschutz entspricht. Um zu klären, ob ein Wechsel für Sie und Ihre Familie vorteilhaft ist, empfiehlt sich ein persönlicher Beratungstermin.Die Medieninformation auf huk.deWechsel zur privaten Krankenversicherung geplant? (https://www.huk.de/presse/nachrichten/verbrauchertipps/wechsel-zur-privaten-krankenversicherung.html)Die HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationE-Mail: presse@huk-coburg.deKarolin HollandTelefon: 09561-9622603E-Mail: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/6327048